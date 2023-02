VRIŠTIM I DEREM SE, ON ME GLEDA BLEDO! Pevač hvatao druge žene za GRUDI, supruga progovorila o SVAĐI - "Pravi se MRTAV"

Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus su već nekoliko godina u skladnom braku, a ono što ih izdvaja od ostalih parova na estradi jeste što, kako i sami ističu, su prihvatili jedno drugog onakvim kakvi jesu.

Izvor: Instagram/ljubaperucica

Pevač i njegova izabranica, voditeljka Katarina Kolozeus uživaju u putovanjima kada god im to vreme dozvoli, pa su sada, kao i prošle godine, odlučili su da zimske dane zamene letom. Nakon prošlogodišnjeg "zimovanja" u Dominikanskoj republici s kog su "vrućim" snimcima usijali mreže, oni su sada spakovali kofere i otputovali na Tajland.

Atraktivan Katarina je fanove na društvenim mrežama počastila brutalnim kadrovima u bikiniju, dok je Ljuba pozirao sa nekoliko žena, koje je čak pipao po grudima. Pratioci su mu u komentarima pisali "da je ova levo brat", ali i pitali se gde mu je supruga. Ljuba i Katarina su već nekoliko godina u barku, a ono što ih izdvaja od ostalih parova na estradi jeste što, kako i sami ističu, su prihvatili jedno drugog onakvim kakvi jesu.

Međutim, kao i u svakom braku dešavaju se nesuglasice, a Katarina je otkrila oko čega se posvađaju - "Bogu hvala, nema ih puno. Retko kada se posvađamo. Uglavnom su svađe oko gluposti. Od toga da li je Ljuba ostavio podignutu dasku na WC šolji do toga da li je ostavio negde čarapu, što mene izluđuje. Ovako veće probleme nemamo", priznala je ona za "Espreso" i dodala:

"I ako ne računamo te svađe, onda se svađamo jer ja takva kakva sam, nekada imam želju da se svađam, pa krenem da dramim zbog gluposti i onda me Ljuba izludi potpuno jer on nikada ne želi da se svađa. Tako da se pravi mrtav, i uglavnom sam ja ta koja se dere i vrišti, a on me gleda bledo, gleda kroz mene kao da ne postojim i ćuti i čeka da se ja smirim i onda nastavi tamo gde smo stali pre svađe i pravi se da se ništa nije desilo".

Ljuba Perućica je nedavno istakao da je njegova supruga je ta koja bi rado zamenila svako njegovo zimovanje za letovanje, a između ostalog je otkrio i da ga izluđuje navika koju njegova supruga ima.

Pevač veoma vodi računa o svom izgledu, pa je tako kada mu je zasmetao višak kilograma odlučio da ode na operaciju želuca, a zatim i da sredi podočnjake i zategne lice. Sve zahvate je podelio sa pratiocima na društvenim mrežama, a pred put u toplije krajeve posetio je još jednom kozmetički salon.