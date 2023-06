ZVAO ME NEPOZNATI MUŠKARAC I REKAO DA JE U LOŠEM STANJU: Teška priča glumca koji je sahranio ćerku - "Tražio je pare"

Glumac koji nas je napustio prije 6 godina Toma Kuruzović, svojevremeno je pričao o tragediji koja ga je zadesila

Glumac Toma Kuruzović, koji je glumio u "Otpisanima" i legendarnom Zoranom Radmiloviću "prodao repliku za turu vinjaka", svojevemeno je otkrio da je doživeo najveću tragediju, sahranio je ćerku.

Njegova ćerka Sanja, iz braka sa bivšom suprugom, preminula je 2010. godine.

"Oduvijek sam sumnjao da nisam miljenik sreće, a otkad sam sahranio kćerku, sasvim sam siguran da je tako. Za roditelja nema veće tragedije nego da ide za kovčegom u kom je njegovo dijete. To je nešto najstrašnije što može da mu se desi. A ja, dok sam moju Sanju sahranjivao pored njene majke Ljubinke u Arilju, razmišljao sam koliko sam grešan. Njen greh je što me je lagala, a moj što nisam više vremena proveo s njom, iako sam svjestan da nikoga ne možeš držati pod staklenim zvonom", rekao je glumac svojevremeno za Gloriju.

Sanja je imala nepunih 12 godina kada su joj se roditelji razveli, a nakon čega je nastavila da živi sa majkom Ljubinkom.

"Smatrao sam da će joj biti bolje pored majke. Ubrzo se pokazalo da je Ljubinka previše popustljiva, odnosno da suviše veruje detetu kojem je bila potrebna kontrola. Mislila je da je Sanja zrela, da umije da procijeni šta valja, a šta ne. Čak i kad je naša kćerka prvi put posegnula za onim za čim nije smjela, za drogom, vjerujući kako je to prečica do boljeg života, Ljubinka je bila ubeđena da je to samo plod moje mašte".

Tomina supruga se zaljubila u drugog muškarca, te je zbog toga odlučila da ga ostavi, a kada je problem njihove ćerke otišao predaleko, nije želela da učestvuje u njenoj borbi.

"Ta borba, bez ikakvih izgleda da ima srećan kraj, trajala je dugo. Uzalud sam pokušavao da spasem Sanju, njena majka mi nije bila saveznik u toj i inače nemogućoj misiji. Čak me je, kad god bih naveo neki sličan primjer iz okruženja, optuživala da uvijek mislim na najgore, da nisu svi narkomani, prostititutke, loši ljudi".

Glumac je otkrio da se zavisnost kod Sanje razvila za vreme gimnazijskih dana, kada je bez njegove dozvole otputovala u Amsterdam.

"Ljubinka me je zvala da traži pare za taj put. Zgranuo sam se kad mi je rekla da Sanja ide sama, turistički, nisam hteo da joj dam ni dozvolu za to, a kamoli novac. Svejedno, ona je otputovala. Prošlo je pola godine i jednog dana me je pozvao nepoznat muškarac koji mi je zamuckujući saopštio da je Sanja kod njega u Londonu i da je u jako lošem stanju.Tražio je da pošaljem pare za kartu da se vrati kući. Shvatio sam sa čim imam posla i obećao sam da ću, čim moja kćerka stigne kući, platiti sve troškove".

Sreću je našao u drugom braku sa kostimografkinjom Mirjanom Čiplić Kuruzović i sa njom dobio sina Aleksandra.

"Samo je moja Mira znala kako mi je, jer o svojoj muci nisam nikom drugom pričao. Probao sam na sve načine da pomognem kćerki, bio sam uz nju kad je lutala od fakulteta do fakulteta, pokušavala da pronađe smisao… Ali nisam mogao da je spasem od nje same".

Toma Kruzović glumio je u filmovima "Sinđelići", "Mali Budo", "Povratak otpisanih", "Na putu za Montevideo", "Bela lađa", "Gore - dole", "Srećni ljudi", "Salaš u malom ritu", "Sivi kamion crvene boje", "Greh njene majke" i mnogim drugim.