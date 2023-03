NEPOZNATI DETALJI IZ ŽIVOTA PREMINULOG TANASIJA UZUNOVIĆA! Dobio ćerku u 50. godini i bunio se da krene njegovim stopama

Proslavljeni glumac Tanasije Uzunović preminio je u Beogradu u 81. godini.

Tanasije Uzunović, proslavljeni glumac rođen u Nišu, preminio na klinici za urgentnu medicinu VMA. Pozorišnu akademiju je završio u klasi profesorke Ljiljane Krstić, a osim u pozorištu, igrao je u preko 50 filmova i TV drama. Najpoznatiji je po ulozi Rajka Maleševića iz televizijske serije "Moj rođak sa sela". Dobitnik je Sterijine nagrade i Oktobarske nagrade grada Beograda.

Ženio se tri puta i ima ćerku Sofiju, koju je dobio u 50. godini sa trećom suprugom Mirom. Sada Sofija ima 28 godina i krenula je očevim stopama, te je igrala i u Narodnom pozorištu, gde je Uzunović prvak drame.

"Sofija je odmalena pokazivala interesovanje za razne stvari i nikad nisam ozbiljno razmišljao o tome da bi mogla da odabere glumu za životni poziv", priznao je jednom prilikom Tanasije i dodao:

"Lepo je pisala, zanimala se za književnost, težila je za autentičnim izrazima u muzici. U gimnaziji je odlazila u 'Dadov', što mi je bilo veoma drago jer sam smatrao da je bolje da vreme provodi u dramskoj sekciji nego da se interesuje za folk i rijalitije. Jedan prijatelj mi je tada rekao: 'Ona će biti glumica'. Odgovorio sam mu da to ne dolazi u obzir, a on je na to samo proročanski kazao: 'Videćeš'. I ispostavilo se da je bio u pravu. Kad su je oborili na prijemnom na Fakultetu dramskih umetnosti, rekao sam joj da neke stvari mora da prelomi ukoliko želi da se bavi glumom, a ona je to želela po svaku cenu. Kasnije je upisala Akademiju umetnosti u klasi Dragane Varagić. Na prvoj godini sam joj skrenuo pažnju da u ovoj profesiji nema protekcije, da sama mora da pokaže koliko vredi i pronađe svoj put", rekao je ranije Uzunović za "Gloriju"

Vreme i mesto sahrane Tanasija Uzunovića biće saopšteni naknadno.