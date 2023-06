"DOSTA SAM OD TAKVIH ŽENA PRAVIO ŽRTVE!" Osman Karić nakon puštanja sina iz pritvora - Šaviji PORUČIO SAMO JEDNO!

Stefan Karić pušten je iz pritvora, a sada se za medije oglasio njegov otac Osman Karić.

Stefan Karić pušten je iz pritvora u kojem je bio od 3. maja. Podsjetimo, nakon štoga je starleta Nataša Šavija optužila za brutalno prebjanje, policija je nekoliko dana tragala za Karićem, a posle tri dana potrage on se sam pojavio u policiji.

Njegovo puštanje iz pritvora komentarisala je Nataša Šavija, a sada se za medije oglasio Stefanov otac Osman Karić. "Prije sat i po vremena. Sjutra mi je rođendan i to mi je najveći poklon. Malo je pogubljen i on zbog svega. Zagrliću ga danas i neću da ga smaram previše. Sumiraćemo utiske šta se sve dešavalo tamo te noći. Sud će da donese odluku. Ta djevojka je dala izjavu, neću da pričam ništa o njoj. Ne mogu ništa loše da kažem za nju. Kad sam ga posjećivao, imao je kiseo osmijeh, stražari su bili okej prema njemu kao i zatvorenici. On je tamo trenirao i imao je uplaćenu hranu tamo, čak je i nabacio neko kilo", rekao je Osman, potom komentarisao i Natašu:

"Nećemo je kontaktirati, pružio sam joj podršku, ali neke stvari je loše razumjela. Ne bih da se svađam sa tom djevojkom, nisam ženomrzac, dosta puta sam od takvih djevojaka pravio žrtvama. Ostaću uzdržan. Moj sin je vjerovatno bio pijan, te supstance će provjeriti sudski vještak. Za sina, koliko ga znam nikad nije uzimao ništa. Svakako, više nije ni dijete, sam se za sebe brine. Biću uz njega koliko god mogu, sve će sud riješi."

