SESTRA ČUVA SINA, ANĐELKI JE ZBO OVOGA BILO NEPRIJATNO! Komšije razvezale o glumici, ovako se slavilo ROĐENJE DETETA!

Anđelka Prpić porodila se pre nekoliko dana, a njene komšije su sa osmehom na licu govorili o glumici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumica Anđelka Prpić pre nekoliko dana se porodila u tajnosti i na svet donela zdravu devojčicu.

Anđelka je već duže vreme je u ljubavi s partnerom Markom, s kojim je emotivnu vezu započela nakon razvoda. Ovo je njihovo prvo zajedničko dete, a Anđelka je drugi put postala mama. Iako se trudila da celu trudnoću, ali i vezu drži daleko od očiju medija i javnosti, komšije popularnog para sada su otkrili nepoznate detalje.

Kako su objasnii, Marko je rođenje deteta slavio do kasno u noć, a za srpsku glumicu imaju samo reči hvale.

"Jao, viđam ih, predivni su. Ona se porodila nedavno. Pa baš prošle nedelje je njen Marko ovde kupovao piće za proslavu. Slavili su, bilo je društvo. U poslednjih par dana ih nisam videla, ni nju ni njega. Anđelku sam poslednji put srela pre porođaja. Mila je i lepa, a Marka sam do pre dva, tri dana viđala sa njenim sinom", kaže radnica iz obližnje radnje.

Izvor: ATA Images

"Koliko znam stigla je njena sestra koja čuva Anđelkinog sina, vodi ga u školu i na ostale aktivnosti koje on ima. Anđelku nisam srela nijednom otkako se porodila, ali ni Marka, samo vidim dete i njenu sestru. Svi su dobri, kulturni. Sećam se kada je počelo to o njoj da se piše delovalo je kad je sretnem kao da joj je malo neprijatno. Mi je ne osuđujemo, niti bilo koga to u komšiluku zanima. Ona je jedna fina javna ličnost, kulturna, sin takođe, a Marko joj je mnogo lep", rekla je starija komšinica iz zgrade.