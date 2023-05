I AKO BUDE KRIV JA SAM UZ NJEGA! Osman Karić o Stefanovim danima u ZATVORU, Šaviji ali i Zvezdanu i Anđeli: Žao mi je...

Osman Karić redovno posjećuje svog sina Stefana Karića u zatvoru, a sada je otkrio i šta se dešava sa slučajem prebijanja Nataše Šavije, za šta je okrivljen njegov nasljednik.

Osman je najprije govorio o aktuelnim dešavanjima u rijalitiju ''Zadruga'', a otkrio je i da li ga je iznenadila diskvalifikacija Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić.

- Mene ništa nije iznenadilo. Mislio sam da će biti izbačeni i prije. Neki su shvatili upozorenje Velikog šefa, neko nije. Ko nije vidimo kako je prošao. Dao sam neki savjet kroz neke moje stihove. Ja nikoga ne mrzim, svi su mi bili isti. Znao sam kakav je lik Zvezdan i da neće moći da izdrži do kraja. Žao mi je tog dečka, ali šta je tu je, idemo dalje - rekao je Osman, a onda progovorio o ljubavnim pričama u Zadruzi.

- Nisam bio u takvom zatvorenom prostoru gdje se dešavaju ljubavi. Možda do kraja ostanu u ljubavnim vezama, ali mjesec dana posle u emisijama će se sve raskrinkati, i to će pući. Prije će Lepi Mića da bude sa Zoricom Marković - našalio se Osman, pa otkrio ko se po njegovom mišljenju promijenio u rijalitiju.

- Vidio sam promjene kod nekih starijih igrača, Aleksandra Nikolić se dosta promijenila. Maja isto, malo je luckasta, ali je iskrena. Vole ljudi Maju i Aleksandru - rekao je Karić i progovorio o slučaju sina Stefana i Šavije.

- Nije mi lako. Bio sam tu za druge, pa ću i za svog sina ako se dokaže da je kriv. Neki hejteri su ga unaprijed osudili. Ona se nije dva puta pojavila na sudu, sledeće je privođenje. Vidim da se na društvenim mrežama oglašava. Preko medija sam saznao za sve. Novinari su zvali, nimalo mi nije bilo lako. Ostavio sam sve i nisam mogao da vjerujem šta se dešava. Ne mogu da pričam o detaljima svega. Ne opravdavam nikakvo nasilje, pa ni to. Još ne znam šta se tačno dešavalo i gdje mu se greška potkrala ako je stvarno to on uradio. Ne znam da li je možda bio pijan ili šta. Uticaću na njega sigurno. Njegova majka je zatečena, brine se kao i ja. Nisam očekivao od Stefana to. Mnogi okrivljuju djecu, a ne možda su i geni uticali. Ja nikad nisam prema djevojkama bio nasilan, uvažavao sam djevojke. Izviniću se lično djevojci ako treba, i porazgovaraću sa njom ako treba. Ne daj Bože nikad njemu da se desi ono što je meni. Svako u životu ima puno uspona i padova, ja sam bio nemirnog duha, a promijenio sam se kad sam njega dobio. Ne preporučujem nikome ulicu, devedesete se nikad neće vratiti, djeci preporučujem da se bave sportom i da zaborave na kriminal. Sine, vidimo se u ponedeljak, ljubi te ćale. Ne dolazi snajka nijedna, rekao bih da dolazi - govorio je Osman u emisiji "Premijera vikend specijal".