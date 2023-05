Bivši zadrugar Stefan Karić osumnjičen je da je u noći između 30. aprila i 1. maja izvršio nasilje nad starletom Natašom Šavijom. Dok ona u bolnici liječi teške tjelesne povrede, Karić se nalazi u pritvoru.

Izvor: kurir/prinscreen

Njegov otac Osman Karić otvorio je vrata svog doma na Zvezdari i u sobi svog naslednika i pred kamerama otvorio je svoju dušu.

" Dobro sam onoliko koliko mogu da budem. Gledam da ne razmišljam o tome i da uvijek u dvorištu nađem neke zanimacije. A razmišljam o njemu, da li ima problema? Znate već kakvi su zatvorenici, nikada se ne zna do kakvih problema može doći. Iako je on rekao da su mu uslovi super tamo" rekao je Karić.

Karić nam je otkrio detalje posjete svog sina Stefana u pritvoru.

"Trudio sam se da ne pokazujem zabrinutost, da mu ne bih pravio probleme iako je tamo već u problemima. Trudio sam se da budem veseo i da pričamo o drugim temama. Pričali smo najviše o tome kako je majka, njegovi drugovi i kako je napolju" istakao je.

Izvor: Kurir

Otac rijaliti učesnika priznao je da nije mogao ni da zamisli da bi se njegovom sinu dogodila ovakva stvar.

" Nisam vjerovao da će se ovo desiti. Mada ja sam svašta prošao u životu u ono tamo vrijeme. Opet kažeš možda su geni u pitanju, ali nikada mi nije davao takav utisak. Stefan je vaspitavan i kulturan je da bi tako nešto uradio. Nikada nije ispoljavao, niti sam ga vidio da ima neke sklonosti prema tome. Poštuje žene i moju sadašnju suprugu Kristinu, voli svoju majku, pa samim tim mora da poštuje i druge ljude i žene naravno " rekao je.

Karić se i dotakao te noći gdje je sve do detalja otkrio.

" Tu noć kada se to desilo. On nije ni spavao kod kuće, već je čekao advokata da se vrati sa odmora da bi se prijavio u policiju. Čak nije ni znao da ima potjernicu, mi smo to saznali preko portala. On je vjerovatno mislio da se potukao sa njom i da ju je samo malo jače udario i nije ni najmanje sumnjao da se tako nešto desilo i da ga je ona prijavila. Ja sam ga pitao što, on mi je rekao da su drugovi već godinama i da se ponekad viđaju i izlaze. Nisu u vezi, ali su drugovi. Te večeri on je bio sa drugom na svadbi. U međuvremenu su se oni dopisivali i ona ga je pitala da dođe i eto, on ju je pozvao da dođe. Koji je razlog svega nakon toga nije mi jasno. Vjerovatno je i bio u alkoholisanom stanju, ne mogu da tvrdim da je bio mrtav pijan, ali je sigurno popio" rekao je.