HOROR SE DESIO U ZADRUZI: Ana Ćurčić PLAČE, Car urla iz petnih žila

Ana Ćurčić dobacivala je Filipu Caru, nakon čega joj je on prišao i pokušao na normalan način da riješi probleme sa njom, a onda se umiješao i Miljan Vračević koji je napravio haos.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Ti si rekla da želimo njemu zlo i da smo mu neprijatelji, šta ima dublje? " pitao je Car.

"Ne razumijemo se na ovom mjestu, ti misli šta hoćeš. Ne znate cijelu priči, nikad je nećete znati, a ja sam sa Zvezdanom loptu spustila. Ja sam Zvezdana ušla da smirim na svoj način i on je to vidio, a vi niste vidjeli jer ne poznajete mene i njega " dodala je Ana.

"On je pričao sa Majom, pa je došla Anđela i on je sam rekao da je pričao, a ona rekla: "Šta imaš da pričaš posle svega i nakon što me vrijeđaš?" On je poludio, krenuo, a ona je krenula za njim. Ana ne treba da bude neko k će njega da smiruje zbog njegove djevojke " pričao je Car.

"Nisam znala da je zbog djevojke. Ja nisam g*vno i ne želim zlu krv, želela sam da ga smirim i da ga dozovem pameti " dodala je Ćurčićeva.

"Tebi treba žrtva, a ti znaš šta je njemu prelilo čašu, tvoj performans u spavaćoj sobi. Njega je to povrijedilo "umiješao se Miljan.

ana i car Izvor: Zadruga Official

"Ja idem kući svojoj djeci, sram te bilo. Mene nećeš da praviš u to što me praviš, sram te bilo. Pogrešno vadiš iz konteksta, nazvao si me najgorim šljamom " urlala je Ana.

"Lažeš. Je l' si se zaljubila, pa je to problem? Što sam ga dirao? " dodao je Miljan.

.