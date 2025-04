Poslanici Skupštine Srbije nastavili su u 10 sati raspravu o novoj vladi čiji je mandatar Đuro Macut. Na sjednici je, po jedinoj tački dnevnog reda, izabrana nova vlada.

Skupština Srbije danas je izglasala novu vladu Srbije na čijem čelu je premijer Đuro Macut. Za njen izbor glasalo je 153 poslanika, protiv je bilo 46.

Vlada je izglasana u parlamentu, javnom prozivkom.

Ovo je cijeli spisak ministara u Novoj vladi Srbije:

Đuro Macut, premijer,Siniša Mali, za prvog potpredsjednika Vlade i ministra finansija, Ivica Dačić, za potpredsjednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova, Adrijana Mesarović, za potpredsjednika Vlade i ministra privrede, prof. dr Dragan Glamočić, za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Sara Pavkov, za ministra zaštite životne sredine, Aleksandra Sofronijević, za ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Dubravka Đedović Handanović, za ministra rudarstva i energetike, Jagoda Lazarević, za ministra unutrašnje i spoljne trgovine, Snežana Paunović, za ministra državne uprave i lokalne samouprave, Nenad Vujić, za ministra pravde, Demo Beriša, za ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Bratislav Gašić za ministra odbrane, Marko Đurić za ministra spoljnih poslova, Nemanja Starović za ministra za evropske integracije, Dejan Vuk Stanković za ministra prosvjete, Zlatibor Lončar, za ministra zdravlja, Milica Đurđević Stamenkovski, za ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Jelena Žarić Kovačević, za ministra za brigu o porodici i demografiju, Zoran Gajić, za ministra sporta, Nikola Selaković, za ministra kulture, Milan Krkobabić, za ministra za brigu o selu, Bela Balint, za ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Husein Memić, za ministra turizma i omladine, Boris Bratina, za ministra informisanja i telekomunikacija, Darko Glišić, za ministra za javna ulaganja, Novica Tončev, za ministra bez portfelja, Đorđe Milićević, za ministra bez portfelja, Usame Zukorlić, za ministra bez portfelja, Tatjana Macura, za ministra bez portfelja, Nenad Popović, za ministra bez portfelja.

Dvije trećine ministara zadržalo je svoju funkciju i u novoj Vladi Srbije.

Poslanici Skupštine Srbije završili su danas pretres o jedinoj tački dnevnog reda - izboru nove Vlade, nakon čega je počelo glasanje o izboru novog kabineta.

U sali je prisutno 170 narodnih poslanika.

"Pričate o demokratiji, o pravdi, o ljepšoj i boljoj Srbiji. Pričate da su ugroženi neki poslanici. U ovoj Skupštini ste umalo ubili tri poslanice i jednu nerođenu bebu. Niko nije uputio nijedno izvinjenje. Pričate o demokratiji. Pa kandidatkinja za ministarku Jelena Žarić Kovačević je iskusila tu vašu demokratiju. Gađali ste je jajima i kamenicama. Organizovana pozivali na linč. Znate, prije otprilike dva sata je broj mog mobilnog telefona objavljen na mrežama, stigle su dvije pretnje silovanjem, prijetnja da će me ubiti, ostalo su gadosti. Znate ko je to uradio, jedan od blokadera, koji je išao ulicama i tukao članove SNS. Taj čovjek koji je objavio moj broj, taj čovjek je juče isto uradio novinarki Nikolini Rakić. Ko je od vas to osudio? Niko. Pozivali ste na nasilje. Takva je ljepša i bolja Srbija na koju vi pozivate - rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić.