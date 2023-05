TAKI PODNIO TUŽBU PROTIV ANĐELE ĐURIČIĆ ZBOG NASILJA NAD ĆERKOM! Otkrio i u kom je stanju Maja nakon brutalnog NAPADA

Zvezdan Slavnić, diskvalifikovan je danas sa svojom djevojkom Anđelom Đuričić iz "Zadruge 6".

On je lomio sve pred sobom i pokušao da nasrne letvom na Pecu i Necu, dok je Anđela prišla Maji Marinković s leđa, tokom čega je uspjela da se dočepa njene kose, a potom je svoju suparnicu povukla na pod.

Uprkos upozorenjima Velikog šefa da je nasilje strogo zabranjeno i da će svi bez milosti biti kažnjenim, ljubavni par je prekršio sva pravila i zbog toga hitno izbačen iz Bele kuće.

Taki je za Informer otkrio da je Majin advokat podnio tužbu protiv Anđele zbog nanošenja tjelesnih povreda.

"Javila mi se jutros bivša supruga i rekla da hitno uđem u poruke, gdje mi je poslala snimke na kojima nebitna osoba tuče moju ćerkicu. Istog momenta sam zvao produkciju i čelnike Pinka, jer sam dobio informaciju da je u bolnici. To nije tačno, Maja je samo malo više ugruvana. Majin advokat je odmah podnio krivičnu prijavu zbog nasilja i teških tjelesnih povreda, jer je rekao da je povredila vrat. Ja to nisam ništa vidio, ali želim da ode da se to sve snimi. Da ne bi bilo nekih neželjenih posljedica, on će kontarkirati produkciju da se to sve odradi " rekao je Taki.