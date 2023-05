ČULA SAM SE S JANOM NAKON HAPŠENJA: Viki Miljković se oglasila s detaljima - "Ja plaćam porez i u Nemačkoj i u Srbiji"

Jana Torodović je uhapšena u Švajcarskoj i deportovana za Srbiju, a njena koleginica Viki Miljković odmah ju je pozvala.

Izvor: Kurir TV/Prva TV

Pevačica Jana Todorović uhapšena je u Cirihu i nakon što je noć provela u pritvoru prvim letom je deportovana u Srbiju, a na ovu temu oglasila se njena koleginica Viki Miljković, koja se s njom čula nakon neprijatne situacije u kojoj se našla.

"Čula sam se sa Janom, dobro je ona, hvala Bogu.To je sve u opisu našeg posla, to se dešava, to može svakom od nas da se desi. Svako ko se bavi ovim poslom, i Jana i ja, ima nas dosta koji se bavimo skoro tridesetak godina ovim poslom, pa je nemoguće da ne dođe do neke neprijatne situacije", otkrila je Viki Miljković.

Izvor: Tiktok/tinomartini1/printscreen

"Što se tiče mojih odlazaka i nastupa u inostranstvu, ja već duže od dvadeset godina imam i njemačke papire, i tamo plaćam porez i ovde plaćam porez. Ja sam nekako vaspitana da budem čista i više volim da me to više košta, ali da sam ja mirna. Vjerujem i da je Jana, ona je takođe živjela u Njemačkoj i znam da se i ona regularno bavi ovim poslom, mi smo ta neka stara škola koja vodi računa o tome, ali nepredviđene situacije mogu uvijek da nam se dese", smatra pjevačica.

Jana je prije nekoliko dana uhapšena na aerodromu u Cirihu zbog toga što nije imala dozvolu za nastup. Trebalo je da nastupi s kolegom Ljubom Aličićem, ali organizatori su joj odmah našli zamenu i umesto nje je pevala Emini Tufo, kako su preneli domaći mediji.

