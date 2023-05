SVI DETALJI VJENČANJA MLAĐE DŽEJEVE ĆERKE! Kum otkrio pjesmu za prvi ples i ko dolazi od poznatih - 300 ZVANICA!

Mlađa ćerka Džeja Ramadanovskog, Marija sjutra 20. maja staje na ludi kamen, a kum pokojne legende narodne muzike otkrio je detalje gala vjenčanja.

Marija Ramadanovski izgovoriće sudbonosno "da" svom izabraniku Stefanu Davidoviću koji ju je nedavno iznenadio buketom cveća i vereničkim prstenom. Svadbeno veselje zakazano je za subotu 20. maja u 15 sati u jednom poznatom restoranu, a Džejev kum Zoran Jagodić Rule otkrio da li je sve spremno za sutrašnje slavlje.

"Pripremili smo sve i nadam se da će svadba proći u najboljem mogućem redu. Ja sam bio uključen u organizaciju sa Marijom. Reći ću vam da će nastupati Rule bend i biće nekoliko kolega koji su sarađivali sa Džejom. Od poznatih sa estrade svadbi će prisustvovati Zlata Petrović, Mina Kostić, Vanesa Šokčić, Adil, a pripremili smo i jedno iznenađenje, ali to sada neću da vam otkrivam", rekao je Rule i dodao da će na proslavi biti 300 zvanica.

Kako je Rule rekao, mladenci su za prvi ples odabrali Džejevu pesmu ''Sunce ljubavi'' što uopšte ne čudi. On se osvrnuo, i sa setom u glasu, ispričao da će Džej sutra svima faliti.

"Da je on tamo, sve bi bilo drugačije. Svi znate Džeje i kakav je on veseljak bio. Koliko je samo svadbi on otpevao. Sada mu se udaje mlađa ćerka i to bi za njega bilo neverovatno. On bi napravio neverovatan štimung... ali dobro, život ide dalje", zaključio je Rule.

Budući suprug Džejeve ćerke nije javna ličnost i izbegava da se pojavljuje u medijima. Marija je završila školu za negu lepote, u čemu ju je otac podržao. Uspešna je u svom zanimanju i šminkala je mnoge poznate ličnosti, a radila je i u pozorištu. Ima talenat na oca i odlično peva, pa je odlučila da se oproba i u muzičkim vodama.