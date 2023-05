UDAJE SE DŽEJEVA ĆERKA! Nakon bajkovite veridbe, prijatelj se izlanuo u emisiji uživo - otkrio DATUM VENČANJA!

Pevač narodne muzike Acko Nezirović i prijatelj porodice Ramadanovski otkrio kada će Marija stati na "ludi kamen".

Marija Ramadanovski, ćerka pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog, nedavno je objavila da se verila i sa pratiocima na Instagramu podelila romanično iznenađenje koje joj je priredio budući suprug.

Ipak, o venčanju nije govorila, ali je pevač narodne muzike Acko Nezirović otkrio da je sve već zakazano. Kao dugogodišnji i blizak prijatelj porodice Ramadanovski, podelio je informacije o filmu koji se snima u Džejevu čast, a onda saopštio i radosnu vest.

"Nisam ispratio informacije vezane za snimanje filma, osim što znam, da će ga ako sam dobro razumeo mali Husa da ga glumi i da će film da se završi sa početkom njegove karijere koncertom na sajmu", rekao je Acko u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji, a onda dodao:

"Evo baš 20. maja mu se udaje ćerka Marija! Biće svadba i biće mi drago da idem jer mi je Džej bio brat i znam kako bi on to napravio. I Anina svadba kad je bila, njegove druge ćerke, on je hteo da pozove pola Evrope. Džeja su svi voleli. Želim joj da bude srećna i da ima puno dece i da se vole. Prekrasne su i Ana i Marija."