HTIO DA JE ZAPROSI NA PLAŽI, ALI ZABORAVIO PRSTEN: Filip progovorio o vjeridbi s Paulom i vjenčanju - "Biće DRUGAČIJE"

Bivši učesnici Zadruge, Filip Đukić i Paula Hublin, nedavno su se vjerili, a uskoro planiraju i da se vjenčaju - u njihovom nesvakidašnjem stilu.

Izvor: Instagram/don.filipo.tattoo

Filip Đukić, bivši zadrugar i trenutno voditelj, zaprosio je nedavno djevojku Paulu Hublin, koju je javnost takođe upoznala u Zadruzi. Vezu su započeli prije nekoliko mjeseci i trenutno žive u Beogradu, gdje se Paula preselila iz Zagreba, a uskoro planiraju i da se vjenčaju.

"Bilo je mnogo komplikovano. Svašta se tu izdešavalo. Znam da Paula voli zmije i zelenu boju, tj. smaragd, pa sam tražio prsten koji bi bio sličan tome. Našao sam sliku dve zmije koje se spajaju i drže taj dijamant, pa sam kontaktirao jednu zlataru da mi naprave. Čekao sam mjesec dana i kad sam ga uzeo, nije bilo to to. Smorio sam se. Posle sam našao novog zlatara, to je ispalo kako sam zamislio, ali sam morao da čekam dva mjeseca", priča Đukić.

"Imao sam ideju koja je bila malo nenormalna. S organima reda sam nešto htio da organizujem, ali sam odustao od toga zbog trenutne situacije u zemlji. Prvo sam želio da je zaprosim na Tajlandu, ali sam zaboravio da ponesem prsten. Kad sam joj ispričao plan, ona se oduševila, ali na kraju sam odlučio da to uradim na njen rođendan. Organizovao sam večeru na vrhu solitera u centru Beograda, uz zalazak sunca. Jedan drugar mi je pomogao i donio sve stvari, čim je njega vidjela, provalila je o čemu se radi", otkrio je bivši zadrugar, pa progovorio o svadbi.

"Vjenčanje će biti drugačije, neće biti u skladu s našom tradicijom. Meni su sve svadbe uglavnom iste, a ne volim da se uklapam u masu. Biće u nekom našem fazonu, da li na plaži ili ispod mosta, još ne znam. Nismo popričali još o tome, ali biće drugačija, sigurno", otkrio je Filip, koji s Paulom živi u Beogradu trenutno, ali bi volio bi da se presele u Italiju: "Jedina zemlja gdde bih živio, da nije Srbija, jeste Italija. Kako bismo se tamo snašli, ne znam. Prvo bismo morali da vidimo šta bismo radili. Ne možemo bez plana".

Paula Hublin je važila za jednu od najzgodnijih učesnica Zadruge, a Filip Đukić je bio među najvećim zavodnicima u rijalitiju. Bio je u vezi i sa Ivom Grgurić.