JELISAVETA ORAŠANIN - VOLJELA BIH DA MI SE JAVI ČOVJEK KOJI ME JE SPASAO! Upala sam u rijeku i počela da se davim

Poznata srpska glumica ispričala je kako je upala u Dunav i počela da se davi. Tada joj je nepoznat čovek pritekao u pomoć.

Izvor: Zoutube/ RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/Screenshot

Glumica Jelisaveta Orašanin ispričala je malo poznat detalj iz svog života. Sve se odigralo prije nešto više od 30 godina na dunavskom keju, tačnije na šetalištu kod 25. maja na Dorćolu.

"Bio je to 31. maj 1992. dan osnovne škole “Kralj Petar Prvi”. Na tu priredbu smo sestra i ja trebalo da odemo. Ja imam u tom trenutku četiri godine, a sestra osam. Mama nam nije dozvoljavala da prelazimo ovu biciklističku stazu. Dotle smo samo smjele da idemo, i mi smo taj dogovor poštovale. Do tog dana. Ja sam se zaletila, sestra je vikala da se vratim ali ja je nisam poslušala. Strčala sam dole sa drugaricom. Ja sam se okliznula na mahovinu i upala u vodu. Počela sam da se davim. I tako sam se davila, davila, i kao što volim da kažem, došla već do odjavne špice", počela je priču Jelisaveta tokom gostovanja u emisiji "TV lica kao sav normalan svijet".

Kaže kako se samo sjeća da su se neke dvije žene sunčale na nekoj ležaljci, i drugarice koja je vrištala u tom trenutku.

"I onda sam se isključila. Probudila sam se u kadi. Bila sam obučena a sestra me je tuširala. Sestra je objasnila mami šta se desilo. Mama je strčala dole da vidi gdje je taj čovjek koji me je spasao, ali njega nije bilo. On me je najvjerovatnije samo iznio i predao sestri. Ja sam se najvjerovatnije probudila tu pred lift. Sutradan je mama došla na posao i kolega joj je rekao pa što nam nisi rekla šta se dogodilo. Onda je moja mama počela da plače. I ona je pitala ko je taj čovjek a on joj je rekao da ga zna sa pecanja, da sutra ide na ratište i da će se najvjerovatnije opet sresti kad se vrati. Od tada ja nisam više čula za njega. Ako se prepoznate u ovoj priči molim vas da mi se javite. Jednom sam mu zapalila svijeću. Nadam se da je živ i da će mi se jednog dana javiti", rekla je poznata glumica.

Podsjećanja radi ova uspješna srpska glumica sa suprugom košarkašem Milošem Teodosićem i njihovom djecom živi na relaciji Beograd-Bolonja. Nakon pauze zbog druge trudnoće, glumica se nedavno vratila na scenu Beogradskog dramskog pozorišta premijerom komedije "Laž".