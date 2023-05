ŠIŠAO ME NA ĆELAVO I TUKAO, UZELA SAM NOŽ! Vesna Rivas otkrila potresne detalje iz života - evo kada je sve PRESTALO

Vesna Rivas je ispričala da je trpela porodično nasilje, a kasnije je slično doživela i od partnera, ali je na vreme uspela da se izvuče.

Izvor: Pink screenshot

Pevačica Vesna Rivas jedna je od javnih ličnosti koja je trpela porodično nasilje, a o tome je otvoreno javno govorila. Ispričala je da je prvo bila žrtva porodičnog nasilja, a zatim i da je bila zlostavljana od strane partnera.

"I ja sam bila žrtva nasilja, bar pokušaja, ali sam ja to sasekla, pa po cenu i života i svega. Imala sam tu neku ludost i hrabrost kada me je otac tukao zbog izbora partnera. Čak me je šišao na ćelavo", otkrila je Vesna, koja je otkrila i da je sve prestalo u momentu kada je, od besa da je sustigne, udario njenu majku, koja je pala na krevet.

"Ja sam se zaletela, otkinula mu meso, uletela u kuhinju za nož... Otkud znam u tom afektu šta bih uradila. Samo sam videla oca da je pobegao na vrata, nikad više nije digao ruku na mene", kaže Vesna Rivas, prema kojoj je kasnije bio nasilan i njen partner, ali je uspela to da saseče u korenu.

Pogledajte kako izgleda dom Vesne Rivas: