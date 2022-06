OTAC JE TUKAO MAJKU, A MENE ŠIŠAO NA ĆELAVO: Pjevačica o stravičnom trenutku kada je OTIŠLA PO NOŽ - "Odmah je pobjegao"

Pjevačica Vesna Rivas progovorila o nasilju koje je doživjela.

Vesna Rivas, bivša rijaliti učesnica i pjevačica, otkrila je da je bila žrtva porodičnog nasilja.

Pjevačica je otkrila da ju je otac šišao na ćelavo zbog dečka s kojim se zabavljala.

"I ja sam bila žrtva nasilja, bar pokušaja ali sam ja to sasjekla, pa po cijenu i života i svega. Imala sam tu neku ludost i hrabrost kada me je otac tukao zbog izbora partnera. Čak me je šišao na ćelavo", priznala je Vesna.

Prisjetila se da je sve prestalo kada je od bijesa da je sustigne udario majku, koja je pala na krevet.

"Ja sam se zaletjela, otkinula mu meso, uletjela u kuhinju za nož ili otkud znam u tom afektu šta bih uradila. Samo sam vidjela oca da je pobjegao na vrata, nikad više nije digao ruku na mene", rekla je Vesna.