BRUTALNO PREBIJANJE ZBOG LJUBOMORE?! Novi detalji incidenta, Šavija i Karić se žestoko posvađali - "Bacio joj telefon"

Domaći mediji prenose navodne detaje sukoba Nataše Šavije i optuženog Stefana Karića.

Izvor: kurir/pritvatna arhiva/ekskluzivno/printscreen/ATA IMAEG/Antonio Ahel

Nataša Šavija oštužila je Stefana Karića za brutalno prebijanje na jednom veselju na kojem su oboje bili gosti. Srpska starleta već nekoliko dana nalazi se u bolnici u koju je primljena sa teškim povredama lica, dok se bivšem učesniku Zadruge izgubio svaki trag.

Policia intenzivno traga za njim, a Karićev otac nedavno je rekao da će se Stefan danas predati policiji. Domaći mediiji sada prenose navodne detalje sukoba koji je eskalirao u nasilje.

Prema rečima izvora, glavni okidač za sukob bila je navodna Stefanova ljubomora. Naime, on je sve vrijeme slavlja bio pod dejstvom alkohola, a napao ju je kada je u jednom trenutku primijetio da se ona za stolom dopisuje s nekim dok je on igrao u sali oko pjevača koji je tada uveseljavao goste. Čim se vratio za sto, on ju je verbalno napao i pitao s kim se dopisuje i šta krije od njega. Kada je odbila da mu kaže, na opšte zaprepašćenje svih, oteo joj je telefon iz ruke i bacio ga na pod, pritom je nazivajući pogrdnim imenima, piše Kurir.

Iako se slavlje nije prekidalo zbog ove situacije, starleta je bijesno otrčala u dio sale gdje se nalaze toaleti, gdje je došlo i do fizičkog napada, koje je rezultiralo povredama, koje je i sama Nataša javno pokazala na Instagramu.