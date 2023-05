ZATRUDNELA JE SA 16 NA KOSOVU, TERALA BRATA DA JOJ GAZI STOMAK! Potresna ispovest srpske influenserke - "Preživela sam!"

Srpska influenserka Biljana Stojiljković, poznatija kao Bidžovan, otkrila je potresnu istinu o sebi.

Izvor: YouTube/printscreen/bidzovan

Bila je jedna od najpopularnijih influenserki u Srbiji, koja je popularnost stekla komičnim klipovima. Povukla se sa društvenih mreža, a potom otkrila razloge. Vratila se i sada je javnost potresla najnovijim snimkom koji je objavila na Jutjub kanalu. Biljana Stojiljković, poznatija kao Bidžovan, otkrila je da ju je njena biološka majka ostavila odmah po rođenju.

Objasnila je da je njena majka na sve načine pokušavala da abortira tokom devedesetih. Pristajala je na razne metode, skakala sa visine, terala brata da joj gazi stomak, ali nakon brojnih bezuspešnih pokušaja, shvatila je da ne može. Tada je odlučila da je ostavi, a Biljana ne krije da se borila sa suicidnim mislima. Najnovijim snimkom obratila se svima koji isto osećaju:

"Nebrojeno puta sam guglala kako da se ubijem… Izlazilo mi je kako da režiram sopstveno ubistvo da ispadne kao ubistvo, a ne samoubistvo. Postoji jedna žena, koja je ostala trudna sa 16 godina, živela je na Kosovu devedesetih, svi znamo kakva je situacija bila tamo. Ona je devet meseci pokušavala da abortira, skakala je sa visine, terala brata da joj gazi stomak, nije uspela da abortira. Kada se porodila, logično da dete nije zadržala", otkrila je Biljana i dodala:

"To dete sam bila ja. Ja sam ostavljena po rođenju od svoje biološke majke… Ja sam odlučila nakon svega da je upoznam, ja zaslužujem svoje poreklo, svoju istoriju, ja kao ja, želim da znam. To što je neko tada učinio, nije meni učinio, sebi je učinio. Neko se odrekao svog deteta, ja zbog toga neću sebe žaliti. To iskustvo je najveći blagoslov. Ljubav je izbor", zaključila je Bidžovan.

"Ja mogu sebe da posmatram kao jadnicu koja je ostavljena po rođenju koju je neko izabrao da ne voli i da se ceo život oseća kao žrtva. Ja ne biram da se žalim zbog toga, biram da budem osoba koja je naučila mnogo stvari iz toga. Svačija realnost je validna i nije glupost kada se kaže da svako bira svoju realnost", rekla je Biljana.

Mnogi su joj u komentarima zahvaljivali na snažnoj poruci koju je poslala, a pojedini nisu krili da ih je njena ispovest dovela do suza.

"Ceo video sam gledala otvorenim ustima dok nisi rekla 'volim te'. Tada sam krenula da plačem. Naglas. Ovaj video, bez preterivanja, zaslužuje da se emituje na televiziji i deli svuda po netu da ljudi vide da nisu sami, nisu čudni i nisu ludi ako se ne osećaju okej. Napisala bih svašta, ali reći ću samo - hvala. Ovo je definitivno nešto što mi je trebalo. Šaljem zagrljaj. I da, volim i ja tebe", glasio je jedan komentar.

"Uh... Toliko toga mi je u mislima, ali želim da ti kažem jedno ogromno bravo! Hvala ti što si podelila ovo sa nama, pomoglo je na toliko puno nivoa. Mislim da ću se vraćati ovom videu više puta i pokazivati svim bliskim osobama", napisao je neko...

Pogledajte snimak: