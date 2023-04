VAPAJ ALEKSANDRINE MAJKE RAZARA DUŠU!Slovenka povukla tužbu protiv Cara, priznala :ALEKS SE LIJEČILA!

Kao što je već poznato, Aleksandra Nikolić je optužila Filipa Cara da je uputio poglede Maji Marinković, te su zbog toga ušli u žestok okršaj.

Kako komentarišete svađu Aleksandre i Cara koja se dogodila u danu iza nas?

"Kako mogu da komentarišem? Opet sam bila u hitnoj, šta da vam kažem? Ja sam osetljiva i prema drugim ljudima, a ne prema svom djetetu. Ona je toliko doživjela porodičnih trauma, tako da njoj treba mir, a ne dranje."

Da li mislite da Filip stvarno gleda Maju Marinković?

"Da, da. Ja sam malo učila psihologiju kad sam bila u Americi i Nemačkoj, išla sam na te časove, a imam i urođeno to. Kako da ne gleda? Ja ne znam stvarno, ali ako već hoćeš nešto nemoj moje dijete maltretirati, samo nemoj na moje dijete. Moje dijete se jedva izvuklo iz trauma i iz bolesti. Ne diraj mi je! Njoj kako nešto izgovori, bilo ko, nema veze, to je kraj za nju. Ona nije svoja. On je bio tužen, povukla je tužbu i on opet isto radi. Znači ja treba da idem dalje i da napravim belaj."

Da li mislite da je Filip prema Anđeli zaštitinički nastrojen samo kao prijatelj ili ipak postoji nešto više?

"Ako se sjećate, ako vidite slike, ljeto i priča, ako se sjećate i onog kluba u Beogradu, tako da, sve vam je jasno. Postoji nešto više, ali on treba Aleksandri da kaže da ide na svoje mjesto, da pokupi svoje stvari, a ne ovako da je maltretira. Treba to podneti, mi smo imale golgotu od života. Plašim se da ne dobije samo gušenje ili aritmiju, pa ne znam šta da joj radim?! Ona se 10 godina liječila, to ne mogu nikome da objasnim. Molim se svaki dan da se sačuva. Pravi mangupi to ne rade. Nije on ni "f" od frajera, niti je m od mangupa."

Da li u kući postoji dečko za Aleksandru?

"Nema, niti joj neko treba. Za šta će joj iko? Nju čeka karijera napolju."