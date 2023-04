POSLE PRIJETNJI PRODUKCIJI ODLUČILA DA PROGOVORI: Anđela najavila razgovor sa Zvezdanom - priznala da li želi POMIRENJE!

Anđela Đuričić se udostojila da se pojavi pred kamerama nakon što je dva dana bojkotovala emisije, pa otkrila šta misli o situaciji sa Zvezdanom Slavnićem.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Anđela Đuričić posle raskida sa Zvezdanom Slavnićem i njegove veze s Majom Marinković s kojom ju je prevario, dva dana je odbijala da dolazi u emisije, čime je kršila pravila rijalitija i nije poštovala produkciju, a danas je odlučila da se pojavi i progovori o svemu.

Danas je bila pred kamerama u radio emisiji Filipa Cara, kada se između ostalog izvinila produkciji zbog ponašanja. "Prvo bih javno da se izvinim produkciji. Juče nisam bila dobro da bih učestvovala u emisiji, zato što me zaboljela laž. Zvezdan je rekao da sam se zaklela i lagala, vjerovao je svim ljudima koji nisu bili za našu vezu, nikad ga nisam slagala ni prevarila za bilo šta. Rekao mu je više puta otac da vjeruje samo meni i Mići. Ljudi koje žele da me napadaju svakako će me napadati. Zahvalila bih se Milici i Sanji, potvrdile su priču koja je zaista istinita. Što se toga tiče, ne bih tu ništa više pretjerano dodavala. Ne bih da se zakunem u nešto sveto, a da lažem", izjavila je Anđela, a problem je nastao oko tvrdnji da je bila intimna s Mensurom Ajdarpašićem, koji se tim povodom oglasio.

Anđela Đuričić je da će spustiti loptu sa Zvezdanom, jer smatra da je vrijeme da se tome stane na kraj: "Ja se zaista neću miješati u njegove veze, niti šta god da je to. To su mi neke odluke koje sam donijela i trudiću se da se pridržavam istih. Posle svega što se izdešavalo mislim da je najbolje da je svako na svojoj strani. Sve što sam rekla mi se desilo u ovoj sezoni, iskreno ti kažem da posle nekih stvari nema nazad. Koliko god srce želi, razum preovladava", pričala je i odgovorila na pitanje da li bi se pomirila sa Slavnićem.

"Nisam spremna, ja sam trenutno ustala jedno jutro normalna i hoću da ostanem normalna. Kažem da će razgovor sigurno da se desi u nekom periodu. Desiće se. Kažem ti da taj razgovor ne može ništa da promijeni, zato što stvari koje su se desile ne mogu da se vrate. Jedini cilj mi je da se vratim sebi", rekla je, a vezu Zvezdana i Maje Marinković nije željela da komentariše.