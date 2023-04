ĐOKOVIĆI SU TEŠKI U PI*KU MATERINU, TEŠKA CIGANIJA! Dodik sramotno IZVRIJEĐAO NOVAKA i njegovu porodicu na RTS-u (VIDEO)

Dodik je u neformalnom razgovoru sa novinarom Gradimirom Papićem u studiju RTS-a izvrijeđao Novaka Đokovića i njegovu porodicu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Twitter/printscreen/@SlobodnaBosna

Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, vrijeđao je sinoć Novaka Đokovića i njegovu porodicu u studiju Javnog servisa Srbije (RTS), u emisiji "Oko magazin", komentarišući organizaciju turnira Srpska open koji je nedavno održan u Banjaluci. Dodik je, između ostalog, rekao da su Đokovići "teška ciganija".

Dodik je u neformalnom razgovoru sa novinarom Gradimirom Papićem u studiju RTS-a, uz psovke rekao: "Mogu ti reći ovi Đokovići su malo teški u pi*ku materinu. Uff... Znaš, to sve ljudi doživljavaju na emociju, al' kad uđeš u posao, au... Ciganija poprilična mogu ti reći. Oni saradnici njihovi, to... On (Novak Đoković prim. nov.) izgubi u četvrtfinalu. A mi sve bazirali...", istakao je Dodik na RTS, a njegova izjava uspjela je da zbuni voditelja Gorislava Papića.

Dodik vjerovatno nije bio svjestan da ga kamere prate i prije početka snimanja emisije na RTS-u, a nije jasno šta je prouzrokovalo ovako teške Dodikove riječi upućene Đokovićima i šta ga je navelo da na javnom servisu izveđa Novaka i ostatak porodice.

Podsjetimo, prošle nedelje u Banjaluci održan je turnir "Srpska open" na kojem je pobijedio Dušan Lajović, dok je najbolji teniser sveta Novak Đoković ispao u četvrtfinalu i to baš od Lajovića. Dodik kao da je zaboravio da je prije par dana objavljivao fotografije sa Đokovićem i izjavio je da je “ponosan na teniski turnir Srpska open koji će biti igran u Banjaluci, ističući da je to moćan sportski događaj u kojem svi treba uživaju”.