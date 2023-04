OBRUKAO JE PRED NACIJOM - REKAO DA JE LOŠA U KREVETU! Anđela doživjela POMRAČENJE, Zvezdan izneo njihov "prljav veš"!

Sukobu između Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića nema kraja nakon skandaloznog raskida i prevare, a sad je na red došla i njihova intima.

Sinoć je u Zadruzi bila burna rasprava bivših ljubavnika Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić, a sada je došlo i do rasprave oko toga kakav je ko u krevetu. Anđela tvrdi da je iskorišćena, jer ju je Zvezdan prevario s Majom Marinković, dok on tvrdi da je ona njega više muvala nego on nju, iako je bio oženjen.