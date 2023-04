ORI SE IMANJE OD PSOVKI I UVREDA! Zvezdan izvređao Aninog bivšeg muža sa kojim ima djecu,a onda je na red došli i drugi!

Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić nastavili su svađu nakon ratovanja u radiju, a on je ušao u crveno i počeo da psuje njenog bivšeg muža sa kojim ima djecu.

Izvor: kurir/prinscreen

"Uvrijedio si mi bivšeg muža koji nije zaslužio,a bio je fer prema tebi i tvojoj majci "govorila je Ana.

"Može da mi p*puši k*rac jer sam ja čuvao njegovu djecu, kupovao i neka mi p*ši k*rac " rekao je on.

Izvor: kurir/prinscreen

Izvor: kurir/prinscreen

" Tebe treba da bude sramota " dodala je ona.

" Ti si postala sprdnja, ženo nisi normalna. Osman nije trebao tako da uradi, ali je to tako. Hoćeš da kažeš da se Saša bio bolji prema mojoj majci, nego ja prema njegovoj djeci kojima sam bio vozač i telohranitelj " govorio je on.

" Kako se gaje djeca? " upitala je ona.

" Je l' nisam pričao sa njima? Nemam komentar, pričaš mi o Saši i mojoj majci. N*puši se sto k*rčeva. Ja ću i dalje da pričam da si ga varala sa mnom, a što ti ne kažeš da jesi? " urlao je Slavnić.

" Je l' to otac moje djece?" pitala je Ana.

" Nastavi to da radiš, a ja ću da te uništim. Koga foliraš kad si ga varala godinama? Ana, ti si nam se us*ala u živote, a tražiš pravdu. Šta je problem da kažeš da si varlaa muža sa mnom? Reci i bude čovjek. Ja treba sve da priznam, na sve me tjeraš " urlao je on.

" Ne tjeram te, jutros sam ti rekla pričaj sve. Ti si mene javno ostavio, javno odjavio i javno obrukao. Ja za tebe ništa neće da izgovorim mimo nas, tako sam vaspitanaa, a ti izmišljaj i pričaj. Je l' sam ja tebi uvrijedila bilo koga osim tebe? " vikala je Ana.

" Jesi, majku, oca i Saru svime što radiš ovde" rekao je Zvezdan.

Nakon bivšeg muža, na red je došao i Aca Bulić koga je takođe Zvezdan potkačio.