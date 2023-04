MRZIO JU JE IZ DNA DUŠE, A POMOGLA MU JE DA STVORI IMPERIJU! Sašu Popovića je otac natjerao to da uradi - Priznao sve!

Saša Popović otvorio je dušu i progovorio o do sada ne poznatim detaljima iz svog života i priznao šta je u životu najviše mrzeo.

Izvor: TV Pink / screenshot

Jedan od najsupešnijih ljudi u estradnim krugovima je svakako Saša Popović koji je zahvaljujući muzici i napornom radu stvorio čitavu imperiju, a sada je u prazničnom izdanju emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji, Ljiljani Stanišić otkrio nepoznate detalje iz svog života i karijere o kojima je godinama ćutao.

Iako mu je harmonika donijela milione, Popović je u emotivnoj ispovjesti otkrio koliko je bio nezadovoljan zbog toga što ga je otac gotovo nasilno upisao u Muzičku školu - "U 10 godini me je otac upisao u Muzičku školu, bio sam 4. razred i mrzeo sam to iz dna duše! Ako sam šta mrzeo i nisam volio u životu, to je bila harmonika", priznao je Saša.

Estradni mag progovorio je o praznicima u periodu svog detinjstva i otkrio kada je bio "prevaren" od strane porodice što i dan danas pamti - "Sjećam se, jednom su mi dali drveno jaje, bio sam klinac, imao sam nekih sedam osam godina. Nisam znao da je drveno jaje! Vidim ja pobjeđujem sve redom, posle sam htio da pojedem to jaje, a baba mi kaže da je to pobjedničko jaje i da ga ostavim za sledeću godinu. Ja sam probao da ga polupam par puta i primerim da je drveno jaje", nasmijao se Popović.

Popović je veliki ljubitelj skupocenih automobila, tako je nedavno uhvaćen u kolima vrednim 230.000 evra.