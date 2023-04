DA MI OBJAVIMO SLIKE VAŠIH POLNIH ORGANA I IMENA I PREZIMENA? Dabovićka reagovala zbog EKSPLICITNIH slika - "Jadnici!"

Milica Dabović se oglasila na društvenim mrežama povodom eksplicitnih fotografija koje je objavio njen bivši partner

Milica Dabović našla se u centru skandala koji joj je priredio bivši dečko u želji za osvetom. Objavio je njene nage fotografije na javnoj platformi, a proslavljena košarkašica je sada reagovala na društvenim mrežama, gde je u saopštenju otkrila da "i dalje plaća svoje greške", ali ide podignute glave.

"Mislila sam da sam u životu stvarno sve prošla i doživela, da sam uradila mnoge glupe stvari i povukla katastrofalne poteze. Mislila sam da sam sve to debelo platila i da sam negde otplatila taj dug, taj danak mojoj naivnosti, mojoj silnoj želji da kao i svaka žena ulepšam stvari i pokušavam da gajim nešto što je davno uvenulo. Mislila sam da je noć konačno prošla i da su za mene dosli novi dani jer sam posle svega lošeg što sam doživela promenila sve, ali svoje greške i dalje plaćam, i to uvek najviše cene", napisala je Milica i nastavila:

"Znate me svi, nema te stvari koja o meni nije rečena i napisana, znate koliko me ni mediji nikada ne štede, kažu da sam im dobar materijal, da se dobro prodaju vesti o meni..nikada nisam tužila, niti davala demante, jednostavno nije me zanimalo ko će šta da napiše ili objavi. Sada vas prvi put molim da ne date prostora ovakvim jadnicima, da ne dozvolite da ovo postane oružje muškaraca kako bi ponizili onu koju su do juče voleli najviše na svetu, da im ne dozvolite da se ovako svete, jer ovo je zaista najprimitivniji mogući oblik ljudskog postojanja. Taman kada pomislim da je list koji sam okrenula konačno doneo mir i stabilnost desi se neki duh prošlosti. Desi se osoba koja iskoristi sve tvoje slabosti, desi se muškarac koji iz svoje nemoći uradi neoprostivo, pokaže koliko je zaista mali. Zamislite koliko treba da budete jadni i očajni da podelite fotografije nečije intime?".

Milica je potom napisala da "živimo u vremenu kada je i ovaj vid nasilja nad ženama nekažnjen".

"Kod nas je sve nekako poremećeno, mi smo navikli da je žena uvek krivaa a epitet kurva svakodnevica. Zamislite šta bi bilo da žene objave sve fotografije polnih organa muškaraca koje su dobile iz čista mira - ali sa imenom i prezimenom! Zamislite koja bi to kataklizma bila, skandala, razvoda i nasilja...

Ja i dalje stojim podignute glave, borim se za svoje ideale i radim najbolje što znam. Ne kažem da sam bezgrešna i ne znam takvu osobu ali vas molim za fer plej. Mi žene treba da se držimo zajedno, ovo je era nekih mnogo pokvarenih muškaraca, ovo je era velikog nasilja nad ženama, ovo je društvo primitivaca, čast izuzecima".