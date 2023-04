"SRBIJA JE POLUSVET, SIN MI NEĆE OVDE ODRASTATI!"

Bivša košarkašica Milica Dabović progovorila je o nasljedniku, negativnim komentarima koje dobija zbog fotografija na sajtu za odrasle i otkrila da ima ćerku da li bi je podržala da uradi isto.

Izvor: Instagram/stefanovamama13

Milica Dabović kako je više puta isticala trudila se na sve načine da sinu obezbedi što bolje uslove za život, te se nije libila da radi brojne poslove zbog kojih je neretko bila na žestokom udaru javnosti. Prvo je bila na "meti" kada je počela da prodaje polovnu garderobu, a pravi haos je nastao kada je otvorila nalog na stanici za odrasle. Zbog ovakve njene odluke negativni komentari su se samo nizali, a korisnike društvenih mreža je zanimalo i da li bi podržala ćerku, da je ima, kada bi i ona otvorila profil na sajtu za odrasle.

"Zašto da ne, šta je tu loše? Šta god da izjavim ili kažem, njima sam najgora. Je l' vam kradem nešto, je l' vas diram? Ako se kojim slučajem sutradan usudim da rodim drugo dete, dobijem ćerku, biće mi važno da dete bude živo i zdravo. Šta će biti njen potencijalni izbor, to je na njoj. Ja samo želim da sprečim, a možda ni to ne možeš, da konzumira alkohol i narkotike, mislim možeš. Eto mene niko nije mogao da spreči u nečemu što sam ja htela da probam. Znam da moje slike na 'Onlifensu' nisu gole, ljudi ni ne odu tamo da vide šta ima, a već me osude da je to p*rno sadržaj, ali biće i toga", poručila je bivša košarkašica.

Na pitanje kako će sinu, koji više nije mali i uskoro polazi u školu objasniti zašto je otvorila profil na sajtu za odrasle i da na istom nema fotografija koji imaju eksplicitni sadržaj, Milica je rekla:

"Kad me osuđuju ljudi uvek mi pomenu sina, to je ono što najviše ne volim. Zašto mi dirate sina? Pustite sina da odrasta, a nadam se da neće odrastati u ovom polusvetu ovde. Ipak, Srbija je za mene, koliko god da je volim, polusvet. Ljudi žive, ne znam da li je to ljubomora, ili su kompleksi, zavist, ne znam šta se dešava sa ovim narodom i ne želim da znam. Moje dete mene nikad neće to pitati, niti će ga to zanimati. On je svestan da ja sve radim zbog njega, i ne bih nikada radila protiv sebe. Zaradila sam novac od kojeg on i ja možemo lepo da funkcionišemo, ali ne i da živimo. Imam svoju penziju, ljudi govore kako uvek pričam da nemam para, imam sada sam dobila penziju pre par meseci i imam svoj mali brend. Snimam spotove, reklame, borim se. Sa terena sam izlazila krvavih kolena, čak mi se i Ana smejala posle svake utakmice, ali dobro ona je igrala glavom, a ona srcem".

Iako se nada da joj sin neće odrastati u Srbiji, ističe da će u školu završavati u Beogradu, ali i da je ne plaši njegovog polazak te da jedva čeka - "Ne planiram za sada, ali ako bude vanserijski fudbaler zašto da ne. Ne plašim se njegovo polaska, samo teram roditelje dece iz njegovog vrtića da svi idu u istu školu, da bi išao sa istom grupom i da bi to podneo lakše. Uvek sam tu da ga zaštitim, da mu bude lakše i lepše. Meni moji roditelji nisu ispunjavali želje, uvek sam govorila da smo živeli teško. Imala sam jednu igrački s kojom sam se igrala 20 godina, a to je bila lopta. Kad se tata prerušavao u Deda Mraza za Novu godinu tada smo jedino dobijali poklone".

Pomenula je i nedavni fudbalski meč odigran između reprezentacija Srbije i Crne Gore, pa otkrila za koga je navijala: "To su sve naši, ali ja sam se odlučila da igram za reprezentaciju Srbije, osećam kao da je to moje, da pripadam ovde. Što ne znači da se možda Ana i ja nismo davnih dana odlučile da igramo za reprezentaciju Crne Gore, da bi smo davno osvojili zlatnu medalju i otišli na Olimpijske igre. Ne pratim fudbal, i verujem da se takve stvari nikada neće rešiti. Znam kada samo Ana i ja igrale na Cetinju za reprezentaciju Srbije, protiv Crne Gore, šta su nam pevali i kako su nam dobacivali", istakla je.

Pored brojnih poslova kojima se trenutno bavi, a sve kako bi zaradila i sinu Stefanu obezbedila lagodan život, oprobala se i kao glumica u spotu Emira Đulovića, Na samom snimanju spota Milica se potpuno transformisala, a kako komentarišu mnogi "ista je Kleopatra".

"Lepo zvuči da sam u ulozi Kleopatre. Luda sam i divlja kad me izbace iz takta, ali u poslednje vreme ne mogu. Nekada nisam ni razmišljala, išla sam glavom kroz zid, a sada je došlo vreme da stanem, razmislim. Jesam ih koristila kada sam bila mlada, u školi sam se stalno tukla. Prolazilo je krvavo, žene su bile krvave, a to je bilo takvo vreme kada smo se tukli i voleli", istakla je Milica za "Telegraf".

Milica Dabović s novim dečkom Milanom Cvetinovićem, kumom pevača Darka Lazića, zida kuću i zbog toga već neko vreme obilazi placeve.