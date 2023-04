BIVŠI JOJ SE SVETI! OBJAVIO GOLE SLIKE MILICE DABOVIĆ! Prijetio, tražio da se pomire, pa riješio da je uništi

Milica Dabović je ponovo u centru skandala, ovog puta zbog bivšeg dečka koji joj se sveti na užasan način!

Izvor: Kurir/privatna ahriva

Milica Dabović odnedavno ima novog dečka, koji je kum Darka Lazića, a bivši je odlučio da joj se osveti na najgori mogući način - ucjenom golim fotografijama proslavljene košarkašice!

Kako piše Kurir, M. J. s kojim je Milica Dabović ranije bila u vezi, duže vrijeme joj je prijetio i tražio da se pomire, ali na to nije pristala, pa je objavio njene gole slike.

"Prije tri dana, taj čovjek je objavio Miličine fotografije na kojima je ona potpuno gola u jednoj grupi na aplikaciji Telegram. Radi se o slikama koje mu je ona slala dok su bili u vezi, jer je imala povjerenja u njega i nije vjerovala da će doći do ovoga. Milica i M. J. su raskinuli odavno, ona je u međuvremenu imala i druge momke i nije planirala da se vrati njemu. Međutim, on se očigledno nadao da će doći do pomirenja", ispričao je izvor navodeći da je košarkašici teško pao ovaj skandal.

"Ona je na ljekovima, ne može da vjeruje da joj se ovo desilo. Mislila je da će se on urazumiti i da će se sve završiti na pretnjama. Prije nekoliko dana joj je tražio da se vide da bi imali s**s, što je ona odbila, a M. J. je istog dana postavio njene gole slike u grupi na Telegramu. Osim što je posramljena ovim potezom, Milici ovo negativno utiče i na posao sa Onli fensom, gdje ona prodaje svoje slike na kojima nije potpuna naga."

"U pitanju je osveta mog bivšeg. Napravio mi je pakao", rekla je kratko za Blic. A pogledajte kako izgleda novi dečko Milice Dabović: