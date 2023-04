NIJE MI BILO DO ŽIVOTA, A ON ME ZOVE DA GLUMIM U JUŽNOM VETRU: Vanesa Šokčić otkrila otkud ona u hit filmu i seriji!

Pevačica otkrila da joj je prvo ponuđeno nekoliko scena i da je u prvi mah odbila saradnju sa ekipom Južnog vetra.

Izvor: Instagram/printscreen/vanesa_sokcic

Pevačica Vanesa Šokčić je 1997. godine otpevala pesmu "Četiri strane sveta ima", koja se nedavno našla i u filmu "Južni vetar". Nakon premijere filma pesma je ponovo postala aktuela, a sada je otkrila i kako je došlo do ove saradnje.

"Ja sam dobila poziv od gospodina Avramovića da budem u tom filmu. Kada je krenuo da mi priča, ja sam rekla 'ne, ne vidim sebe u tome da glumim'. Rekao mi je 'ti ćeš samo da pevaš žurku', e to već može, tu radim ono što sam ja", rekla je pevačica i priznalada je bila na granici da odbije ulogu.

"To je bio jedan period mog života onako baš težak i dvoumila sam se iskrena da budem. Pričala sam tada i sa Zaltom, ali su mi svi oko mene rekli moraš. Ja sam par meseci pre toga izgubila mamu i nije mi bilo do žilota, a tek do snimanja. Ovo je bilo i prvo moje pojavljivanje posle tog katastrofalnog perioda. Dobila sam posle toga jednu drugu vrstu priznanja, to su većinom bili klinci koji me nisu poznavali i koji za mene nisu čuli do tada", rekla je pevačica Grand.