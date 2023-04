PROVOZALA SE CENTROM GRADA: Totalno se transformisala i našla novog dečka - odmah joj kupio AUTO!

Pevačica i nekadašnja učesnica rijalitija Zadruga Sandra Rešić, pokazala nova kola i otkrila šta misli o Dejanu Dragojeviću.

Pevačica i učesnica rijalitija Zadruga Sandra Rešić, tokom učešća u prošloj sezoni bila je centru dešavanja zbog odnosa sa Dejanom Dragojević koji je poslednjih nedelja u centru pažnje medija nakon što je otkrio da je promenio veru.

Sada je, bivša takmičarka Zvezdi Granda, koja se poslednjih godina potpuno transformisala kada je fizički izgled u pitanju, rešila da progovori o Dejanu, ali i otkrije da ima dečka koji joj je poklonio automobil.

"Dobar sam vozač, muškarci mi često kažu da sam za ženu fenomenalan vozač. Nebitno mi je da li je automobil skup, ali da bude "najsejf". Putujem dugo, nekad su mi svirke takve da na njih ne mogu uvek avionom da odem. Nekad unajmim vozača, ali nekad ne stignem, pa sednem sama. Ovaj auto sam dobila od jednog finog čoveka koji me jako voli", pohvalila se Sandra Kuriru.

S druge strane, strasti između nje i Dejana Dragojevića se ne smiruju.

"Poslao mi je neko poruku na Instagramu da je on rekao da ne komentariše ljubičaste tetke. Ako je on to rekao, ja nemam nikakav komentar. Ostaću dosledna sebi, skoro će godinu dana da ne kažem nijednu ružnu reč za Dejana Dragojevića. Ako je to rekao, hvala mu. Što se tiče mog ulaska u Zadrugu, za sada ne, eventualno bih ušla kao gost, ne kao takmičar. Ne verujem da će se to desiti jer sam maksimalno posvećena karijeri", rekla je Sandra.

