KRAO KOMŠINICAMA GAĆE, NJIMA SE SAMOZADOVOLJAVAO, PA KAČIO NA DRVO! Šokantan skandal !

Komšijama krao donje rublje, njime se samozadovoljavao, i na kraju ga kačio o bambus.

Izvor: Facebook

Tajlandska policija je prije deset dana konačno stala na kraj momku koji je komšijama krao donje rublje, njime se samozadovoljavao, i na kraju ga kačio o bambus. Policija je intervenisala nakon što su se brojne lokalne žene u sjevernoj provinciji Kampheng Pet požalile da im je nestalo skoro stotinu pari donjeg veša, preneo je KhaoSod.

Meštani su fotografisali neobično ukrašeni bambus i objavili na društvenim mrežama, a policija je posle akcije obavijestila javnost da je uhapsila 27-godišnjeg počinioca. Nesrećni čovek je priznao da je krao donji veš i koristio ga u svrhu samozadovoljavanja, a tvrdio je da ga je na takav grijeh dovela konzumacija alkohola.

"Svaki put kada bih popio, obuzimala bi me silna se**ualna želja", rekao je on u svoju odbranu. Policija je saopštila da se nadležnima do sada žalilo šest žrtava, žene koje su na licu mesta pronašle donji veš, a sve druge devojke su bile pozvane da svrate do bambusa i vide da li je na njemu okačeno nešto što im pripada.

Mladić je optužen za kršenje člana 335 Krivičnog zakonika i prijeti mu kazna zatvora do pet godina. Pa kada smo već kod Tajlanda i perverznjaka, dodajmo da je samo dva dana ranije jedna žena u južnoj provinciji Songkhla podnela prijavu policiji protiv muškarca kojeg je primetijela da joj je provalio u kuću. Nije imao nameru da bilo šta ukrade, ali ga je privukla ideja da joj onjuši zadnjicu i liže cipele, piše Tajger.