ZVEZDAN PRIJETIO ANI NOŽEM! (VIDEO)

Tokom cijele noći Zvezdan Slavnić i njegova bivša nevenčana supruga Ana Ćurčić su se prepucavali, a on ju je u jednom trenutku satjerao u ćošak spavaće sobe.

Učesnici Zadruge i bivši partneri, Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić neretko se žestoko sukobe pred kamerama, a ništa drugačije nije bili ni sada. Tokom svađe Zvezdan, koji je proznao da je bivšu i pre rijalitija varao, saterao je Anu u ćošak spavaće sobe i od nje tražio potvrdu da je dobar čovek. Ana, preplašena, počela je da drhti, moleći da se pomeri od nje, ali je on to odbijao. U jednom trenutku joj je zaprijetio da će donijeti nož i da će je silom natjerati da prizna da li je ili pak nije dobar čovek.

"Evo, ja ću da donesem nož i ucjeniću te da kažeš da li sam čovek ili nisam! Evo, ucjeniću te!", zaprijetio je Zvezdan, a Ana mu je uzvratila - "Zašto ne možeš mene da ispoštuješ?".

"Ne moram! Ne moram, nisi ni ti mene", odbrusio je Slavnić koji se uneo Ani u jednom trenutku u lice, na šta je ona burno reagovala. Ćurčićeva se prepala zbog nagle promene Slavnića, pa je pokušavala da se skloni od njega - "Ti si ušla ovdje kao najveći cinkaroš, lagala si svoju decu, ko će tebi da veruje kada si rođenu djecu slagala za pare", vikao je Zvezdan.

"Šta si nervozan, ti mene nikada nisi voleo, uništio si me Zvezdane", govorila je Ana, dok ju je on upitao: "Tebi čovek ne može ni za šta da vjeruje, ti pričaš laži o meni, a ideš mi na ku*ac. Zašto se koristiš je*enim kodeksima, kada ti nisi ni uličar ni banditi, ti mene provociraš, a dobijaš ovdje jer me boli".

"Ja imam pravo na svoje mišljenje, i kodeksi su za sve, a ne samo za ulicu. Šta ti hoćeš od mene više, šta da prestanem?", upitala je Ana, dok je Slavnić govorio: "Ne viči, spusti loptu".

"Mene je sramota da sam ikada bila tvoja, meni je loše kada ti čujem glas, ne mogu da te gledam", govorila je Ana, a on joj je uzvratio - "Idi kući, ako budeš ostala ja ću tek da te razvaljujem. Ti i ja smo završili, šta god da je bilo, bilo je, nisi bitna više. Ti ne možeš ništa da uradiš".

"Ti pretiš Zorici, nemaš pravo da joj govoriš bilo šta, ona mene ne savjetuje, ona pokušava da spusti loptu. Uništena sam totalno zahvaljujući tebi", pričala je Ana, dok je Zvezdan pretio: "Što ti nisi srećna što si otišla? Ti si zlo, ovo što ti radiš je loše, bodeš me noževima, e sada ću ja da uzmem nož da sečem vene".

"Šta sam ja sada uradila, ti mene optužuješ za sve, a ovo što ti radiš meni. Ostavi me, ja želim da odem od tebe, ja tebe ne diram", govorila je Ana i pokušavala da se skloni od Zvezdana, ali joj on nije dao - "Što ti nisi zbog mojih i naših prijatelja ćutala?".

"Ti bre nisi normalan, idi leči se", govorila je Ana, Zvezdan je počeo da viče na nju, a ona je uspela da pobjegne tako što ga je udarila jastukom - "Ti bi se sjutra pomirila sa mnom, svi to znaju, vrati se nazad, pi*ko jedna, priznaj šta je tvoja poenta sa mnom".

Nakon što je uspela da pobegne od Zvezdana Slavnića, završila je ispred kapije impozantnog imanja u Šimanovcima, a obezbeđenje se odmah pojavilo zbog napete situacije. Ana je želela da je produkcija izvede, jer se prepala od Slavnića. Obezbeđenje sve vrijeme bilo u pripranosti, tako da nije moglo doći do fizičkog obračuna bivših partnera.

Međutim, Slavnić joj nije dao mira ni sekunde, pa joj je sve vrijeme prebacivao, dok je Ana pokušavala da se smiri. Potom ga je ponovo opomenula da se skloni od nje, ali on je to potpuno nonšalantno kulirao .

"Skloni se, neću da pričam sa tobom! Skloni se, da bih mogla da prođem! Neću da te gledam", ponavljala je Ana, dok joj je Zvezdan kontrirao.