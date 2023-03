"SMIJAO JOJ SE CIJELI GRAD 5 GODINA ZBOG NJEGA" - Zvezdan prvi put ispričao šta je Ana doživljavala od Ace Bulića!

Zvezdan Slavnić nakon još jedne svađe sa bivšom nevjenčanom suprugom Anom Ćurčić progovorio je o detaljima njene veze sa Acom Bulićem.

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official/Instagram/screenshot/milenaacademy

Nakon žestoke svađe za crnim stolom, kada su iznijeli prljav veš iz zajedničkog života, Zvezdan Slavnić je pobjesnio zbog Ane Ćurčić, bacio sto i prijetio da će se isjeći parčetom stakla koje je držao u ruci. Ana je tada otkrila kako je za pet dana potrošio cjelokupni avans od 20.000 evra, a sjutradan su ušli u novu raspavu koja je završila tako što ju je Slavnić pljunuo i gađao papirom.

Zvezdan se dotakao i Aninog bivšeg dečka Dragana Ace Bulića, koji ju je po njenom ulasku u Zadrugu gdje je nevjenčani suprug prevario sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić, javno podržao i poručio da je uz nju. Bulić je bio prva Anina ljubava, a Zvezdan je istakao da se zbog njega iselila od majke kada je imala 15 godina, što je Ćurčićeva negirala. Rekla je da se kod njega preselila kada je imala 18 godina i kada je zatrudnjela.

Zvezdan je istakao i da ju je "Aca svuda varao, dok je ona sjedela kući s njegovom babom", kao i da je "na more vodio i druge djevojke pored nje", a Ana se svemu ovome oštro suprodstavljala. Slavnić je nako žestoke rasprave sa Anom, porazgovarao sa Zoricom Marković, Ćurčićkinom drugaricom u rijalitiju i ispričao neke detalje.

"Sad ona meni k**a, kao priča: 'Nemoj da mi diraš moju najsvetiju vezu', pet godina joj se smijao cijeli grad, gdje je mene zvala i plakala, ja se u tom momentu upalim odmah. To je kao da ti pričaš da ti je muž bio dobar, a ja znam da te je varao. Mene to boli i nervira me. Gađao sam je papirom i pljunuo je, užasno mi je, ali ona neće da stane", govorio je Zvezdan Slavnić u toku žurke Zorici Marković dok je Ana bila u krevetu.

Tom prilikom Markovićeva mu je obećala da će Ana "spustiti loptu": "Hoće, zato sam ti i rekla. Spomenula je i mamu i Saru i Moku da oni to gledaju, htjela je da umre u kupatilu. Završena priča, kocka".

Slavnić je tada priznao da je Acu Bulića zamrzio zbog Ane: "Sve je rekla...Kad dođem, ja sam zamrzio tog čoveka zbog nje", rekao je Zvezdan, a onda mu je Zorica dala savjet: "Moj savjet je da pričate o vama. Ako se nešto pita, moraju da se daju odgovori".