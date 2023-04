PRVO OGLAŠAVANJE DEJANA NAKON PRELASKA U ISLAM! Otkrio zbog čega je ćutao !

Dejan Dragojević nakon nekoliko godina ćutanja i pritiska, kako zadrugara tako i javnosti, priznao je da je promenio vjeru i prešao u islam.

Izvor: Youtube/Dejan Dragojevic

Otputovao je u Meku, te je svakodnevno kačio fotografije i video klipove iz Saudijske Arabije, kako bi dočarao lepote odmora ali i vere u kojoj nesumnjivo uživa.

Prilikom jednog obraćanja naveo je da je već 4 godine u pomenutoj veri i da mu je ovo četvrti Ramazan koji slavi i to baš u Meki.

Izvor: kurir/prinscreen/youtube

Dragojević se u "Premijera Vikend Specijalu" uključio uživo i prvi put javno progovorio o svemu.

"Nalazim se u Saudijskoj Arabiji, u Meki, gde Alah poziva robove svoje, naravno samo one koje hoće. Ovdje sam par dana i osećaj je nevjerovatan. Ovo je Alahova kuća, mene je pozvao. Ovdje sam sa braćom i sestrama iz Novog Pazara, iz Bosne i Hercegovine... Ovdje smo klanjali. Svaki musliman treba da dođe ovdje, ali nije lako" -počeo je Dejan i dodao:

"I plače ti se i smeje ti se. Ovdje ne smiješ da se nosi ništa što je krojeno i šiveno, ispod nemaš ništa, tako jedino smiješ da uđeš ovdje, to su kao dva peškira spojena. Ovde namaz vrijedi jako mnogo i to je najbolje što možete da uradite. Nisam imao potrebu da pričam o Islamu. Ljudi me ne bi razumjeli, ovo se u trenutku desilo, da razmišljam da dođem ovde".

On je otkrio i da li je ispratio sve šta se pisalo o njemu nakon što je priznao da je muslimanske vjeroispovesti.

"Postim i ne čitam sve šta se piše. Ja sam se vratio Islmu prije četiri godine. Niko ne može da te natjera na to. Moja odluka je bila. Zašto bih morao da pričam na silu? Kada sam osjetio od srca da treba da pričam da sam musliman, to sam uradio. Klanjao sam u rijalitiju. Nikada nisam preskako, neki su znali, neki nisu. Volim što sam musliman - otkrio je Dejan za "Premijeru".

Kada je riječ o tome što do sada nije pričao o prelasku u Islam, što je pitanje mnogih pratilaca "Zadruge", ali i ljubitelja njegovog lika i dela, on je rekao:

Izvor: kurir/prinscreen

"Nisam imao potrebu da pričam o islamu, jer su ljudi neuki što se tiče svoje vjere, a da pričam o Islamu, ne bi me razumeli. U trenutku se desilo da krenem da razmišljam da dođem ovdje. Srbija je uskraćena džamija i svega toga, ali je puna kafića. Ne znam zašto nema, ali ću se izboriti da se u svakom gradu čuje ezan, a ne komercijalna muzika, gde se spominje sve najgore za vašu decu. Ne znam što je problem da se čuje nešto vjersko, a problem je kada se čuju pjesme o narkoticima koje im djecu odvlače u sve moguće, gdje idu posle u posjete svojoj djeci. Kada sam htuo da klanjam i započnem ramazan, u Novom sadu nema, te sam odlučio da dođem tamo gde sve počinje i Alah mi je dozvolio da dođem. Nisam čitao medije, postim, pa nisam htio da čitam gluposti neke. Ne intresuje me, ja sam se vratio islamu prije četiri godine za vrijeme ramazana. Moja odluka je bila, nisam htio da pričam o tome, kada je neko na silu htio da kaže da sam musliman, zašto bih na silu pričao?! Mnogo je veći osećaj kada to pričaš od srca. Tako da sam htio da kada osjetim trenutak da kažem da sam ja musliman, kao što je ovo, da to bude tada, a ne kada me neko natjera. Ako ti Alah da, cijeli svijet da ti uzima ne može da uzme, a kada ti on uzme, celi svet da ti daje, ne može da ti da, a imate milijardu primjera - objasnio je Dragojević.