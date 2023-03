DEJANOVA MAJKA ŠOKIRANA - NISAM ZNALA DA JE PREŠAO U ISLAM! Biljana otkrila da li podržava sina - "Mi živimo normalno"

Biljana Dragojević se oglasila nakon što je njen sin Dejan Dragojević priznao da je promenio veru, a ujedno je prvi u porodici koji je to uradio.

Nakon što je pobednik Zadruge 5 Dejan Dragojević priznao da je promenio veru i prešao u islam, oglasila se njegova majka Biljana Dragojević i otkrila da je iznenađena odlukom svog sina.

"Pa, šta ja da vam kažem. On je punoletan, može da radi šta hoće. Znate šta, o veri se mnogo ne zna, zato svašta pišu, tako da... To je njegov izbor", izjavila je Biljana, Dejanova majka, koja ističe da je uz sina, ma šta on uradio, naročito nakon što je s njim obnovila kontakt posle pet godina i porodica je ponovo na okupu.

"Uvek sam podržavala šta god da je bilo, šta god da se desi. Svako je uz svoje dete. Ja sam malo bila iznenađena. Od njega nikada nisam tražila nikakva priznanja, meni je bitno da je on kod kuće, da je sve ok. Potpuno mi je to sve bilo nebitno. Meni je važno i da funkcionišemo normalno. Ja nikakve promene kod njega nisam primetila, niti osetim. Najnormalnije se ponaša, živimo normalno", ispričala je Dejanova majka, koja kaže i da nije upoznata sa reakcijama porodice Mujić koja je pozdravila Dejanovu odluku da pređe u islam.

Inače, Dejan Dragojević je prvi u porodici koji je promenio veru, a o tome se polemisalo i tokom njegovog boravka u Zadruzi, ali nikada nije želeo da govori na tu temu.