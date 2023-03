SHVATILI SU DA SAM KRALJICA I DAMA: Transrodna Alina iz Zvezda Granda o udvaračima - prilaze KAO LUDI, dobila 50 poruka!

Alina Juhart, transrodna pevačica iz Zvezda Granda, progovorila je o privatnom životu i otkrila kako joj muškarci prilaze.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Transrodna učesnica Zvezda Granda, Alina Juhart, već prvim pojavljivanjem na sceni je privukla veliku pažnju kako svojim izgledom, tako i svojom životnom pričom. U poslednjoj epozodi je otvoreno flertovala sa Sašom Popovićem, a snimak je napravio pometnju na društvenim mrežama.

"Ovoga puta sam se odlučila za zabavu. Idemo korak po korak, stvarno, Ceca i ja se trudimo, razmišljamo kako sve možemo najbolje da uradimo. Mislim da je sada već pomak na gore, prošli put sam imala tri glasa, sada četiri, znači sledeći put pet", prokomentarisala je Alina, uvek spremna za šou: "Ako se ne bih zabavljala na sceni, onda bolje da ne nastupam. Pošto sam sada posložila u glavi da tome treba da dam prednost. Zabavljam se, uživam i to je to".

Iako je bila spremna na ružne komentare zbog svog opredeljenja i prošlosti, Alina priznaje da joj stižu uglavnom pohvale i poruke podrške, ali i da ima puno udvarača

"Prepoznaje me ogroman broj ljudi, pogotovo policajci kada me zaustave da mi napišu kaznu, pošto sam ja malo brži vozač. (smeh) Prepoznaju me i u tržnim centrima, ma svuda! Takmičenje stvarno toliko može, a ja sam otvorena za učenje, želim da svakog dana budem najbolja verzija sebe. Udvarača ima mnogo! Prilaze mi uživo, ali mi stižu i poruke, ipak je danas to preko Instagrama moderno. Moram da kažem da su muškarci shvatili da sam ja kraljica i dama, i da mi prilaze na takav način, za sada nemam loše iskustvo", otkrila je i progovorila o situaciji koja ju je prijatno iznenadila.

"Kada sam imala intervju i rekla da će pored mene stajati muškarac koji će me držati za ruku, tog dana sam dobila, mislim, pedeset poruka od onih koji žele da me drže za ruku", isperičala je Alina, koja je od žirija i publike dobila dobila veliku podršku još na početku takmičenja.

Po rođenju se zove Alino Juhart, ima 29 godina i dolazi iz Maribora. Ovako je izgledala nekad: