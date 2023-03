IZAŠLA SAM ISPRED ZGRADE U KAPUTU OD KAŠMIRA, A KOMŠIJE ME GAĐALE: Karleuša otkrila - "Smijali se i vikali KU*O"!

Jelena Karleuša na Instagram storiju otkrila šta joj se desilo na današnji dan kada je počelo bombardovanje

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Pjevačica Jelena Karleuša danas je na svom Instagram storiju riješila da sa pratiocima podijeli sjećanje na početak bombardovanja.

Ona je otkrila da je tog 24. marta 1999. godine već imala brojne hitove iza sebe, i da je, u trenutku kada su bombe počele da padaju, riješila da obuče najlepše i najskuplje što ima - "kako bi makar to sačuvala".

"Majka me je zvala iz studija i rekla da im slušaoci javljaju da već padaju bombe. Rekla mi je da odmah izađem iz zgrade i krenem u sklonište.Sjećam se, obukla sam u tom trenutku najskuplje i najlepše što sam imala, a to je bio bijeli, dugački kaput od kašmira, koji mi je nabavila Ruška Jakić. Ako sruše zgradu, bar njega da spasim i sišla sa 7. sprata gde sam živjela", počela je Jelena, a potom otkrila šta se desilo kada su je komšije ugledale ispred zgrade.

"Ispred moje zgrade u Pariske komune bilo je na stotine ljudi i svi su zaćutali kada su me ugledali. Ćutke sam krenula kroz masu ne znam ni ja gdje. Prvo su svi ćutali, a onda su počeli prvi uzvici, a onda i skandiranje ku*vo, ku*vo i gotova karijera. Jedan komšija mi se čak unio u lice i pitao me: Kome ćeš sad da pjevaš? Imala sam 20 godina i nije mi bilo jasno zašto me mrze i da li to bombe padaju samo na mene kad su tako srećni što neću moći da pjevam? Dok sam visoko podignute glave prolazila kroz masu, neko me je gađao u leđa nečim što je ostavilo veliku, masnu fleku po sred bijelog kaputa. Svi su se smijali. Zastala sam, ali se nisam okrenula, i nastavila dalje, dok mi je srce lupalo od straha. Taj strah nisu vidjeli. Na kraju zgrade ulica je zavijala i naišao je taksi. Ugledala sam moju mamu. Ušla sam u taksi i otišle kod prijatelja. Nikad joj nisam ispričala za incident", napisala je Jelena.

