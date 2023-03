PREPISALA MU HOTEL I KUĆU NA 4 SPRATA! Pevačica udarila na kolege - "Dožive 70 godina i nemaju stan! Ja bih se UBILA"

Nela Bijanić može da se pohvali višedecenijskom karijerom zahvaljujući kojoj je stekla hotel i ogromnu kuću.

Izvor: Instagram/nelabijanicc_official/printscreen

Pevačica Nela Bijanić koja je jednom prilikom otkrila da nikada nije dozvoljavala da joj gosti na nastupu stavljaju bakšiš u grudi, te da je svojevremeno zbog toga napustila jedan od svojih nastupa, napornim radom stekla je hotel i četvorospratnicu koju je prepisala svom nasledniku Oliveru Mijanoviću.

"Ja sam grcala za sve to, ja sam želela da stvorim. Ekstremno sam radila, pevam od svoje petnaeste godine, ali sam bila pametna. Žao mi je što neke kolege dožive 60 ili 70 godina i nemaju svoj stan. Ja bih se ubila! Ne tražim da to bude hala, ali zaradi za sebe", objasnila je Nela.

Dok je pandemija korona virusa mnoge estradne zvezde stopirala, Nela je sebi obezbedila lagodan život koji može da priušti i ukoliko posao stane - "Mora da se razmišlja unapred, eto dve godine nismo radili uopšte. Prolazi zlatna kočija pored nas, ako uzmeš zlato sa nje, uzeo si. Znači ne prolazi kočija svaki dan! Stekla sam naravno, ali sam i izgubila mnogo", priznala je pevačica koja ne krije ponos zbog svega što je uspela da obezbedi svom nasledniku.

"I moj bivši suprug i ja smo sinu sve prepisali. Naravno, to je sve stečeno dok smo bili u braku. Pa za naše dete smo se borili, prepisan je poklon njemu", otkrila je ona za "Grand".

Nela Bijanić, koja je nedavno otvorila vrata svog doma i pokazala u kakvom luksuzu živi sa sinom, otkrila je u jednoj emisiji i da je bivšeg supruga uhvatila s drugom ženom - "Razvela sam se zbog prevare. Nekome to nije normalno, ali ne prelazim preko toga... Znala sam i ćutala. Puštala sam ga dokle može da ide. Ja sam bila na gornjem spratu, a on je bio dole. Tata mi je rekao da nije mogao da uđe kroz vrata, a ja sam istog momenta rekla da je dole sigurno neko, ali moj tata nije verovao u to. Čula sam da on priča sa nekim, čekala sam ispred kuće da izađe. Izašao je sa nekom devojkom, dosta mlađom od njega. Njoj sam rekla da više nikada ne dođe u kuću u kojoj živim i ja. Ne volim prevare, nisam iz te priče. U tom trenutku sam sve završila. On će zauvek ostati otac mog deteta, zbog toga smo sada u korektim odnosima".