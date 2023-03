ONA NA JEDNOM, MUŽ NA DRUGOM SPRATU SA LJUBAVNICOM! Srpska pevačica muža uhvatila NA DELU, a ovako izgleda NJEN DOM!

Nela Bijanić nedavno je otkrila da je muža uhvatila u preljubi, a ovako izgleda njen dom.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand/screenshot

Pevačica Nela Bijanić odlučila je da se razvede od svog supruga kada je otkrila da joj je bio neveran, a u emisiji "Pitam za druga" ispričala je šokantne detalje.

Kako je objasnila, ona ga je maltene uhvtila na delu, budući da ju je varao u njihovoj kući i to dok je ona bila tu. Nela ne krije da je razvod vrlo teško podnela, a detalji njihovog rastanka šokirali su sve.

"Scenario bih mogla da napišem od toga. To je posao period kad se naša priča već orivodila kraju. Ja sam ćutala sve vreme. Znala sam i ćutala. Puštala sam ga dokle može da ide. Ja sam bila na gornjem spratu, a on je bio dole. Tata mi je rekao da nije mogao da uđe kroz vrata, a ja sam istog momenta rekla da je dole sigurno neko, ali moj tata nije verovao u to. Čula sam da on priča sa nekim, čekala sam ispred kuće da izađe. Izašao je sa nekom devojkom, dosta mlađom od njega. Njoj sam rekla da više nikada ne dođu u kuću u kojoj živim i ja. Ne volim prevare, nisam iz te priče. U tom trenutku sam sve završila. On će zauvek ostati otac mog deteta, zbog toga smo sada u korektim odnosima", objasnila je.

Kuća u kojoj su živeli pravi je raj. Nela je u jednoj emisiji otvorila vrata svog velelepnog doma i otkrila u kakvom luksuzu uživa. Nela poseduje četvorospratnu kuću, ispred koje je obavezno izuvanje. Svaka prostorija u kući ima izlaz na terasu, tačnije jednu od osam terasa koliko ih ukupno ima.

"Svaka prostorija ima izlazak na terasu, imamo osam tarasa, četiri toaleta, četiri spavaće sobe, četiri dnevna boravka. Uzela sam dva apartmana na Zlatiboru. Imam i fenomenalan pogled na aerodrom", rekla je Nela Bijanić.

