ŠTA TO VIRI IZ NOSA EDITE ARADINOVIĆ? Nakon skandalozne tuče sa sestrom, novi snimak napravio OPŠTU POMETNJU! (VIDEO)

Pevačica Edita Aradinović još jednom je postala glavna tema društvenih mreža, a detalj na njenom nosu napravio je pometnju.

Izvor: Instagram/editaaradinovic/screenshot

Nakon skandaloznog snimka tuče dve sestre koji je pronašao svoj put do javnosti, pevačica Edita Aradinović ponovo je postala tema broj 1 na društvenim mrežama. Prvo je sve šokirala transformacijom, a sada je delić jednog intervjua zbunio mnoge njene fanove i naterao ih da se zapitaju - "šta je to u pevačicinom nosu?".

Snimak je osvanuo na TikToku, a detalj koji je viro iz nosa sve je zaintrigirao. Ljudi ne prestaju da komentarišu ovaj snimak, pitajući se šta to pevačica ima u nosu, a samo oni sa oštrim okom primećuju da je u pitanju nakit.

Edita u nosu ima pirsing, minđušu u vidu alke koju je iskoristila kao još jedan modni detalj.

Pogledajte 00:08 Edita Aradinović na meti fanova Izvor: Tik Tok Izvor: Tik Tok

Edita i njena sestra Indi oglasile su se nakon snimka na kom se biju i rekle "da se takve stvari dešavaju u svakoj porodici", ali i da "taj koji je snimao nije snimio i kako Indi nabada Editu". Usput su spomenule da ih je snimao neko od komšija.

"Žao mi je, najiskrenije mi je žao. Ni jedna ni druga nismo želela da dođe do ovoga, a pogotovo ne do očiju javnosti. Sada imate i osnova materijala da pljujete i vršite razne vrste analiza. Onaj ko me zna, zna da iza temperamentne Edite stoji jedna Edita koja voli svim srcem, koja nesebično daje, oprašta i razume. Sama sam kriva za svoje postupke, ali da vam kažem nešto. Bilo je i gore, i teže, pa sam ustajala i pobeđivala samu sebe. Ne vidim razlog da i sada tako ne uradim. Bila sam svesna da će neko snimiti i izbaciti, i živa nisam bila dok se to nije desilo, sada nema nazad, već samo napred", poručila je pevačica nedavno putem društvenih mreža.

Edita je nedavno Instagram fanove počastila i izazovnim kadrovima, a njene gole grudi su se našle u centru pažnje.