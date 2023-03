POMOGLI SU MI PSIHOLOZI, DUHOVNICI I PRIJATELJI: Snežana Đurišić o najtežem periodu - "Prvo moraš sam sebi da priznaš"

Snežana Đurišić se izborila s teškim periodom u životu nakon smrti supruga, a danas bi voljela da taj dio prošlosti može zaboraviti.

Izvor: TV Pink / screenshot

Snežana Đurišić se nakon smrti supruga Slobodana Gvozdenovića, s kojim je provela 36 godina u braku, nosila s teškim periodom u životu s kojim se hrabro izborila, a nakon toga je upoznala sadašnjeg partnera Vanju Miloševića, s kojim je u emotivnoj vezi već šest godina.

Taj period bi željela da zaboravi, ali je nemoguće, a danas živi život punim plućima i na to gleda kao na nešto što ju je ojačalo. O onome kroz šta je prošla javno govori u cilju da svojim primjerom pomogne onima koji su u istoj ili sličnoj situaciji.

"Prvo moraš da primjetiš, da znaš da si depresivan, a ako ti ne primjetiš, postoje ukućani koji će ti na to ukazati, ali sama činjenica da sam željela da budem sama je meni govorila da imam problem. Onda pustiš vremenom da se to riješi, ali to ne ide samo od sebe, mora da postoji dodatna volja. Išla sam na razne razgovore, i sa psiholozima i sa duhovnicima i sa prijateljima", ispričala je Snežana, koja danas zna i šta ju je spasilo.

"Zahvaljujući volji, i Bogu, prije svega, i svim pomagalima, uspjela sam da izađem iz toga. Razmišljala sam - sada ću da se posvetim sebi i ako mi se dogodi neko ko će da mi se dopadne, hvala ti, Bože, i hvala ti što si tu", objasnila je pjevačica u emisiji "Zvezde Granda - Specijal", a ističe da je najvažnije da se čovjek suoči s problemom tako što će priznati sam sebi, što je ujedno i prva faza rešavanja istog.

