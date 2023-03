NE SMIJU DA MU IZGOVORE IME NA TELEVIZIJI! Učesnica Zadruge se izlanula - Snimak usijao mreže, voditelj ZABRANJEN! VIDEO

Anđela Đuričić izlanula se u programu uživo kada je htjela da spomene ime bivšeg voditelja, a snimak je odmah osvanuo na mrežama.

Milan Milošević je iznenadio javnost odlukom da prekine petogodišnju saradnju sa televizijom Pink na kojoj je prvo bio rijaliti učesnik, a potom voditelj Zadruge i tom ulogom pred kamerama stekao simpatije gledalaca. Prekid saradnje s ružičastom televizijom odigrao se krajem prošle godine, a iako su se gledaoci nekako navikli da neće videti Milana na malim ekranima, pojedini učesnici Zadruge ne mogu da ga zaborave.

Razlozi prestanka saradnje voditelja i produkcije nikada nisu rečeni, ali je sada Anđela Đuričić u programu uživo rekla da njegovo ime čak ne treba da spominju.

"Zvezdana je intervjuisao, ne mogu sada da napomenem, jer je radio intervju sa licem koje ne treba da se pominje...", rekla je u svom izlaganju Anđela misleći na Milana Miloševića, a snimak se odmah pojavio na društvenim mrežama.

Novinar i voditelj nedavno se oglasio i otkrio da on i njegova majka primaju prijetnje smrću. Milan ne krije koliko je zabrinut za svoju bezbjednost, pa će slučaj predati državnim organima jer, kako on kaže, proživljava linč na društvenim mrežama. Milan je jednom objavom sve zaintrigirao kada je otkrio da je i dalje preokupiran Zadrugom, htio to ili ne.