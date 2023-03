NAJSTARIJI KLIJENT IMA 84 GODINE! Elektra Elit mu uzme 15.000 eura‎ za par sati, a evo šta TRAŽI OD NJE u spavaćoj sobi!

Elektra Elit je pričala o bogatašu iz Švajcarske koji ne žali para, te otkrila da posle njega mjesec dana ne mora da "izlazi na ulicu".

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Elektra Elit, koja je javno govorila i o svom cjenovniku po kojem naplaćuje usluge prostitucije legalno u Švajcarskoj, ne prestaje da šokira pričama o iskustvu u bavljenju najstarijim zanatom, a u tom poslu je već petnaest godina.

Ne krije da obožava svoj posao, a sada je otkrila i koliko godina imanjen najstariji klijent, kao i koliko zarađuje od njega. U pitanju je bogataš koji ima 84 godine, što je zaprepastilo voditelja emisije u kojoj je gostovala.

"Šta on može da uradi sa 84 godine?"

"Pričamo. On me top plaća i s njim bukvalno ne radim ništa. Želi da gleda kako radim malo sa grudima, kako se mazim i tako. Pravi je platiša, platiša, kad mi da ne moram mjesec dana da izlazim na ulicu više da radim", priznala je, a voditelja je zanimalo i koliko je to novca.

"Sve zavisi koliko hoću da mu izvučem para! On dolazi uvijek sa 3.000 franaka i za njega je to sat vremena. Jako, jako je bogat čovjek i sad, u godinama, želi da provodi vrijeme sa prostititutkama, ne samo sa mnom. Kad ja nisam tamo ide kod drugih. Može tu da se izvuče nekad 10.000, 15.000... za par sati", ispričala je.