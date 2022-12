CENZURA NA JUTJUBU ZBOG SILIKONA OD 4 KILOGRAMA! Pjevačica nagrabusila zbog bujnog poprsja - evo šta se desilo! (FOTO)

Pjevačica Elektra Elit objavila je tizer za svoj novogodišnji specijal, ali je zaradila cenzuru.

Kontroverzna transrodna pjevačica Elektra Elit koja je pre par mjeseci uhapšena je u Cirihu, u stanu u kojem se zajedno sa nekoliko koleginica bavi najstarijim zanatom, napravila je bum na internetu izlaskom tizera svog ličnog novogodišnjeg specijala, koji je cenzurisan zbog golotinje.

Riječ je o prazničnom video projektu u kojem ona izvodi svoje pjesme, ali došlo je do cenzurisanja tizera zbog golotinje, odnosno Elektinih bujnog silikonskog poprsja, koje je u prvom planu. Iako je projekat dosta provokativan i pun tajanstvenih scena, nema eksplicitnih i vulgarnih kadrova, pa video samim tim nije uklonjen, ali je zabranjen osobama mlađim od 18 godina.

Elekra je nedavno na snimanju svog novogodišnjeg programa otkrila da je sve radila o svom trošku - "To sam ostala dužna nekim ljudima, radim to em za sebe, em za moje fanove koje nisam ispoštovala prošli put. Što se tiče prošlog koncerta, a onda sam ovo uradila o svom trošku da bude sve kako treba. Znate da ja imam puno pratilaca ovih legalnih i puno onih nelegalnih koji me gledaju pred spavanje... Tako da sam odlučila da napravim nešto jako dobro i nešto malo drugačije", rekla je Elektra nedavno za medije, prilikom snimanja svog šou programa, a priznala je i kolike su njene nove grudi, kao i da nije zadovoljna i da ima u planu ponovo da ih uveća.

"Ja sam to malo povećala, mic. Ja sam čekala doktora šest mjeseci, sad trenutno imam po dvije kile, ali od januara idemo na tri-tri kile, mene lože velike stvari", rekla je Elektra koja ionako ima problema sa "obuzdavanjem" poprsja, pa je tako jednom prilikom na Kurir televiziji rekla "možete i ovako da me snimate" i pokazala gole grudi.