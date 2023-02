NISAM SE JA DROGIRALA, ON JE: Bebi Dol otkrila sve o bivšem dečku, ali i mužu - "Profesor, rođen je u Los Anđelesu!"

Pjevačica Bebi Dol odgovorila na tračeve koji godinama kolaju o njoj

Izvor: Kurir TV screenshot

Bebi Dol se u medijima godinama povezivala sa konzumacijom psihoaktivnih supstanci. Ona je sve te navode negirala i pričala da je te priče pogađaju, kao i da ne bi doživjela ove godine da je to bila istina.

"To je bio čovjek koji me je volio i koji je živio sa mnom. Zato su neki govorili da se drogiram jer kako objasniti nekome da živite zajedno sa nekim ko se drogira, a da to i vi ne radite pored njega. Bila sam naivna i nisam znala da prepoznam neke stvari na vrijeme. Posle sam naučila", pričala je Bebi Dol.

Ona je 2014 uplovila u bračne vode sa Aleksom Todorovićem, o kojem rijetko kada javno govori.

"On je pisac, divno piše. Trenutno piše dvije knjige i radi sa svojim studentima. Jako je vrijedan i pokupio je sve ono najbolje od ovoga svijeta. Imao je sreće da naleti na mene i ja ga podučavam tim stvarima što kažem da se očima ne vide. To u Americi nemate ni u porodici. Aleksa je imao tu nesreću da je odrastao u porodici gdje je rano izgubio roditelje. Sam je živio, finansirao se, školovao i slično meni, život mu je sa strane izgledao bajkovito. Ali, nije to sve tako bilo za njega", rekla je ona za "Kurir".

Bebi je ranije ovako otkrila kako je počela romansa sa Aleksom Todorovićem:

"Moj muž se zove Aleks Todorović. Rođen je i odrastao u Los Anđelesu, baš u opštini Holivud. Tamo je završio studije i stekao zvanje profesora književnosti i ruskog jezika. Devedesetih je prvi put na duže došao u Beograd, gdje je zbog poznavanja jezika i zemlje bio dopisnik za nekoliko novinskih redakcija uključujući 'Dejli telegraf'. Tada je ovde zasnovao brak u kome je dobio dva divna dječaka", otkrila je prije nekoliko godina Bebi Dol za Gloriju i otkrila kako su se upoznali:

"Kada je prije sada već dosta godina bilo aktuelno hapšenje haških optuženika, opet je izvještavao iz Beograda, a bio je smješten u kući moje prijateljice Teodore. Tada je već bio razveden. Bilo je ljeto i ja sam cijele noći radila u jednom muzičkom studiju. Dočekalo me je jutro i nebo u stilu pjesme 'Hajde da'. Kako se ispostavilo kasnije, našla sam i 'dečka kao san', kako glasi prvi stih te numere. Svratila sam do Teodore i tamo zatekla njega i njegovog kolegu. Ona nije bila tu i ostala sam da je sačekam. Za razliku od kolege Dejvida, koji je bio raspoložen da ćaska, Aleks je sjedio za svojim laptopom i kucao."

"Sjela sam preko puta njega i gledala mu u prste. Imao je ruke kao da cijelog života svira Rahmanjinova. Pogled sa njih nisam podizala. Otvorila sam svoj laptop, pregledala poštu i slušala muziku dok se moja prijateljica nije pojavila. Ćutao je i kada je ona stigla. U jednom trenutku je ušao u kuću i pustio pjesmu 'Mustafa'. To je za mene bio znak 'znam ko si ti'. Narednih nedjelju dana nisam ga viđala. A onda smo se sreli na jednoj rođendanskoj žurci i tu smo se, kako se to kaže, smuvali".