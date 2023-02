ROLEKS OD 20.000 € STIŽE U ZADRUGU? Bivši dečko častio Anu, Zvezdan će tek sada da IZGORI - Kuma otkrila detalje!

Kuma Ane Ćurčić otkrila je da joj je bivši dečko kupio skupocjeni poklon, kao i gdje se on sada nalazi.

Izvor: Instagram/screenshot/milenaacademy/YouTube/screenshot/Zadruga official

Zvezdan Slavnić napravio je haos u Zadruzi kada je njegova bivša nevjenčana supruga spomenula nekadašnjeg dečka Acu Bulića, te ju je gađao ovalom punim pečenja, najstrašnije izvrijeđao, a zatim odlučio i da se udalji od nje i vrati 22 godine mlađoj Anđeli Đuričić. Ana je tom prilikom progovorila i o bebi koju su ona i Aca izgubili samo devet dana nakon rođenja, a onda se oglasio i Bulić koji je u lajvu s njenom kumom Milenom Kačavendom istakao da joj je podrška.

On je tada poručio da je spreman i da uđe u Zadrugu, a Milena je gostujući kod Dušice Jakovljević otkrila da je Aca Ani kupio sat marke "roleks" od 20.000 eura.

"Ako o Ani pričamo, ja sam sada zabrinuta, očekivala sam da će doći sebi. Ima ona šta da kaže, ona se njega boji, on njoj ne da da spava, on ne bira sredstva. On je za crnim stolom govorio za Novu godinu kako je siguran da Ana neće doći. On je Ani time poslao poruku da ne dolazi, a sada je postao svjestan opasnosti da ona ima ljudi iza sebe", rekla je Milena.

"Aca Bilić je jadan veliki gospodin, on je juče Ani kupio sat Roleks, vrijedan 20 hiljada eura. On je pravi beogradski mangup, gospodin. Veoma je ružno što su ga pominjali tako. Ana je sa njim bila prije 30 godina, dobila je dijete sa njim, ali je umrlo par dana kasnije. On je njoj poslao poruku da je tu, a 'roleks' ima značenje. Njih dvoje su u kontaktu, a sada se vidi da su oni i dalje prijatelji. On je rekao da bi ušao za nju tamo da joj pomogne", dodala je Milena, a na pitanje voditeljke da li će sat poslati u Zadrugu, kuma je odgovorila:

"Sat se nalazi kod mene, možda ga ja malo ishabam prije nego što ona dođe, pa joj ga ne dam", rekla je Milena kroz šalu. Kako će Zvezdan reagovati kada sazna za ovo ostaje da saznamo, a šta je još kuma rekla pogledajte u videu ispod: