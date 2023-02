NEOČEKIVANI POTEZ KUME ANE ĆURČIĆ! Oplela po Zvezdanu u emisiji, pa se oglasila posle gostovanja i poslala OVU poruku!

Milena Kačavenda odlično poznaje Anu i Zvezdana, a Ćurčićevoj je velika podrška dok je u Zadruzi, u koju je ušla kao prevarena žena.

Milena Kačavenda, kuma prevarene Ane Ćurčić, sinoć je gostovala u emisiji u okviru Zadruge, gde je iznijela "prljav veš" o Zvezdanu Slavniću, čija je bila prijateljica. Sada za bivšeg nevjenčanog supruga svoje drugarice i kume nema lijepe reči i pijeti da će tek izneti sve što zna o njemu, a dan ranije s njom se oglasio prvi put i Dragan Aca Bulić.

U jutarnjim časovima, nakon završetka emisije, Milena je na Instagramu na kojem je u poslednje vrijeme veoma aktivna kao podrška Ani Ćurčić, objavila fotografiju kojom je pokazala da je i dalje svim srcem uz kumu, a napisala je: "Tako blizu, a tako daleko".

Milena gleda u ograđeni prostor Zadruge i puši cigaretu, a ovim je još jednom poslala poruku podrške Ani. Tokom gostovanja u emisiji nije birala riječi za Zvezdana Slavnića, iako je to tek početak onoga što će iznijeti u javnost, najavila je.

"Meni je 'pun šešir'. Napravila sam pastu za zube, a sada ću napraviti i kremu za stopala, pa potom od zarađenog novca otvoriti fondaciju za žene koje su trpele nasilje. Zvezdan Slavnić se toliko proružneo, a sada je dominantan samo u hoizontali. Komičan je, a on i ja smo bili super drugovi, i ja sam mu tepala Žvalavi. On nju češlja (Anđelu), a u fazonu provjerava kosu da zna kada bi je čupao. Ovo je komično, on je pričao da njega neko čeka, pa je to uradio. On je žvalav kao čovjek, kao muškarac. Mnogo sam ga voljela, posjećivala sam ga u zatvoru s Anom Ćurčić. Mi smo davale pare da dođemo da vidimo smrdibubu", izjavila je između ostalog Milena Kačavenda.