Izvor: Vlada Crne Gore

U Višem sudu u Podgorici, saslušanjem svjedoka nastavljeno je danas, suđenje Slavku Stojanoviću, bivšem direktoru Uprave policije. Saslušani su svjedoci službenik policije Luka Radović i Igor Baćović, vozač kamiona u kojem su pronađenje cigarete.

Baćović je kazao da ga je nepoznati čovjek tada 2018. godine angažovao da preveze tovar cigareta od Zete do jednog mjesta u podgoričkom naselju Zlatica, gdje je jedna privatna garaža.

“Ja sam vozio neko pivo iz Nikšića u Zetu, do jedne prodavnice koja se nalazi tačno na bulevaru, koja je, ja mislim zatvorena. Nakon istovara piva, utovarena je prazna ambalaža koja mora da se vrati pivari. Zatim sam svratio da popijem piće na benzinskoj pumpi sa jednim kolegom. Dok smo sjedjeli tu, do mene je došao jedan čovjek i pitao da mu prevezem neku robu iz Zete do jednog mjesta u podgoričkom naselju Zlatica. Pitao sam ga o kojoj robi se radio. On je rekao cigarete i da ima dokumentaciju za prevoz. Ja sam pristao", kazao je Baćović.

On je dodao da je nakon toga kamion odvezao na jedno mjesto u Zeti, iza jednog restorana, a zatim je, koliko se svjedok sjeća, utovar urađen ručno i to je radila jedna osoba.

"Dok su utovarali, u kamionu sam igrao igricu na svom mobilnom telefonu. Ne znam od kud su se te cigarete stvorile tu, na mjestu gdje mi je rečeno da dovezem kamion. Nakon nekih 15, 20 minuta od momenta od kada sam ušao u kamion, do mene su došli policajci koji su me izveli iz kamiona, legitimisali me i oduzeli mi telefon. Tada sam vidio da oko kamiona nema nikoga da je u tovarnom djelu kamiona utovarena određena količina paketa sa cigaretama", izjavio je Baćović.

Kazao je da kada su ga policajci pitali čija je to roba je rekao da ne zna i da je sad čovjek koji je utovarao bio tu.

"Čovjek je odjednom 'ispario'. Mislim da je prije mene vidio policiju”, kazao je Baćović odgovarajući na pitanja suda i odbrane.

Istakao je da se radi o kamionu koji nema stranice, već ima ceradu. Dodao je da su do njega prvo došla dva službenika policije, zatim interventna jedinica šest službenika, a zatim još dva policajca.

"Onda su mi rekli da idem za njima u stanicu policije. Jedno auto policije je išlo iza kamiona, drugo ispred, a jedan službenik policije samnom. Vozio sam tako do mjesta gdje je Novi Duvanski kombinat. Rekli su mi službenici policije da čekam, svi su pošli. Oni su prije ovoga komunicirali sa nekim. Zatim je došao jedan službenik policije u civilnoj odjeći i rekao da taj kamion vozim tamo gdje sam krenuo”, pojasnio je on.

Kazao je da je kamion odvezao do jedne privatne garaže, u naselju Zlatica, i da je tamo jedan čovjek bio i izvršio istovar i za prevoz mu platio 100 eura. Kazao je da je u međuvremenu putem telefona komunicirao sa čovjekom koji ga je angažovao i rekao mu gdje da dođe sa robom.

"Niko od policijskih službenika nije ulazio u tovarni dio kamiona. Nisam vidio koliko je paketa istovareno, ni utovareno, jer me to nije zanimalo, bio sam plaćen po 'turi' a ne po paketu. Ono što sam vidio je da su ti paketi bili utovareni u visini od 60 centimetara a zauzimali su pola tovarnog prostora ili manje. Jer je u jednom djelu tovarnog prostora bila ambalaža piva”, kazao je svjedok.

Bačćović je rekao da se protiv njega vodi postupak povodom ovog slučaja pred Osnovnim tužilaštvom Podgorica za krivično djelo nedozvoljena trgovina i dodao da taj postupak još nije stigao do suda.

Radović je kazao da je tada radio kao pripravnik u Interventnoj jedinici Uprave policije - Centar bezbjednosti Podgorica.

"Tada smo upućeni u Zetu, jer je jedna partola zaustavila kamion. Tamo smo zatekli vozača kamiona za kojeg znam da se preziva Baćović”, rekao je Radović.

Rekao je da su zatim kamion otpratili do carinskog terminala i onda se vratili svojim radnim aktivnostima.

"Sjećam se da su se u kamionu nalazili paketi. Znam da su na sebi imali oznaku 'FM', što je ukazivalo na cigarete. To se vidjelo na djelu gdje je bila zavrnuta cerada kamiona”, kazao je Radović.

Svjedok je rekao da ne ostavlja mogućnost da je na paketima vidio da piše nešto drugo, već da je na njima bio natpis 'FM'.

Danas je pročitan iskaz svjedoka Ane Radović koja je tada bila kontaktirana kao dežurni tužilac. Ona je u iskazu pred SDT od 31. oktobra 2024., kazala da je primila poziv od službenika policije Gorana Mitrovića koji joj je rekao da je zaplijenjena određena količina cigareta. Zatim je navela da je nakon nekoliko sati nazvao takođe Mitrović i kazao da ovu akciju radi Specijalno policijsko odjeljenje i Specijalno državno tužilaštvo.

Rekla je da se tu njena nadležnost završila kada je navedeni događaj u pitanju. Ona je tada na dodatno pitanje tužilaštva kazala da skoro sa 100 odsto sigurnošću može da kaže da joj Mitrović nije spominjao tada Enisa Bakovića, a 100 je sigurna da joj nije spomenuo Slavka Stojanovića.

Stojanović je u odbrani rekao na suđenju održanom polovinom septembra, da priznaje krivicu za djelo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, odnosno u vezi šverca cigareta koje su pronađene u kamionu. Stojanović nije priznao krivicu za nedozvoljeno držanje pištolja.

On je optužen za krivična djela zloupotreba službenog položaja i nedozvoljeno držanje oružje i eksplozivnih materija. On je, kako se sumnja, zloupotrebom službenog položaja oštetio državnu kasu za 112.504 eura.

“Iz dokaza prikupljenih u izviđaju i istrazi proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni, 31. marta 2018. godine, u Podgorici, kao službeno lice i javni funkcioner, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja, pribavio drugom imovinsku korist i drugom nanio štetu, a vrijednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od trideset hiljada eura, jer je, u svojstvu direktora Uprave policije Crne Gore, koji rukovodi njenim radom, a nakon što je saznao da je u Podgorici zaustavljen kamion njegovog prijatelja sa cigaretama bez potrebne dokumentacije i u namjeri da spriječi da policija, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku i Pravilnikom o načinu obavljanja određenih policijskih poslova i primjeni ovlašćenja u obavljanju tih poslova, prikuplja obavještenja od vozača kamiona, privremeno od njega oduzme kamion i cigarete, kako bi se obezbijedili predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz i podnese krivičnu prijavu državnom tužiocu, izdao naređenje da policija vozača pusti da kamionom sa cigaretama nastavi kretanje”, naveo je ranije u saopštenju državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić.