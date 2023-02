PRVO OGLAŠAVANJE NAKON PROMENE POLA! Blizanci iz Zadruge postali Ivana i Ana - Presrećni su, a evo šta kaže MAMA Rada!

Mika i Giba Vasić prvi put su se oglasili za medije nakon što je procurela informacija da su promenili pol.

Izvor: Instagram/gibavasic/screenshot/AMG

Mnogi su ostali šokirani kada je otkriveno da su bivši učesnici Zadruge i Velikog Brata Mika i Giba Vasić promenili pol i postali Ana i Ivana Nikolić, a ubrzo je osvanuo i snimak s venčanja jedne od njih. Kako je otkriveno oni su pod nož otišli pred leto 2022. godina, ali je tek sad sve dospelo do javnosti. Sada su se ovim povodom prvi put oglasili.

"Presrećne smo, pustite nas da uživamo same u ovim trenucima, ne komentarišemo ništa vezano za udaju moje sestre, kao ni o tome kako su naši roditelji podneli. Videli ste slike, presrećne smo", izjavila je sadašnja Ana Nikolić, a majka Rada je kratko za "Kurir" rekla - "Neću ništa da komentarišem. Samo nek su žive i zdrave".

Mika i Giba su još tokom učešća u Zadruzi pričali o promeni pola i istakli da su u rijaliti ušli kako bi zaradili za ovu operaciju - "Žena ne možeš da postaneš preko noći... Prve korake ćemo preduzeti posle rijalitija", izjavili su Mika i Giba tada, a onda su se osvrnuli i na razlog ulaska: "Koliko sam ja u toku u Beogradu su najbolji doktori, ali raspitaćemo se kad se završi rijaliti. Zvaćemo se Gibana i Mikana, svakako, kada promenimo pol. Moramo samo da uštekamo pare", poručio je Mika tom prilikom.

Izvor: Instagram/sen.trope/screenshot

Sa njima u rijalitiju su bili i njihovi roditelji, a majka Rada je tada jednom prilikom izjavila da za sve "krivi sebe", ali da će biti tu uz svoju decu - "Ja kao majka... Kad sam mogla da ih čuvam od kilo mesa, samo da su mi živi i zdravi! Ja sam to rodila, to su moja deca, ja ne mogu njih da krivim. Ja više krivim mene. Kažem: 'O, Bože, da li sam nešto zgrešila?'. Svi kažu, ja se baš u to ne razumem, eto čujem od nekoga 'vidi ovaj je ko žensko, gej!' Ja ne znam stvarno šta je to gej, šta je to fejk, ne znam, ne razumem, života mi", pričala je Rada tada.

Čuveni Vasići - Mika, Giba, Rade i Rada

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

"Ja sam moju decu vodila kod doktora, kao majka i oni su po krvi i mokraći rekli da imaju više ženskih hormona. Oni kad se ovako oblače vidi se da više liče na žensku nego na mušku osobu. Oni su rođeni takvi... Ja ne mogu ništa tu da odlučim, to je njihovo. Ja sam ovako rekla - ako imaju više ženskih hormona nego što treba da dobiju neku terapiju da se to povrati, da budu ono što jesu, ili muško ili žensko. Pa, sad, šta je Bog dao ja to moram da trpim jer su to moja deca. Ali, Ognjene, nije mi svejedno... Ja sam majka, to mene boli...", rekla je Rada i zaplakala.

Pogledajte i kako su Mika i Giba izgledali pre operacije:

Ivana je čak stala i pred matičara sa svojim izabranikom iz Nemačke, a oboje su bili obučeni kao žene.