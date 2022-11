DO 16. GODINE SAM MISLILA DA SAM ROĐENA KAO ŽENA! Atraktivna ljepotica ima TESTISE I VAGINU - "Se*s je posebna priča..."

Atraktivna ljepotica rođena je kao interseksualna osoba.

Izvor: Instagram/blumekind_

Blum, atraktivna ljepotica iz Australije, rođena je kao interseksualna osoba koja sada želi da razbije sve tabue u vezi ove teme. Blum je odrasla misleći da je biološki žena, ali je sa 16 godina od ljekara saznala da je interseksualna. To znači da je rođena sa testistima unutar tijela.

Pojam interseksualnosti koristi se za različita stanja, po kojima je osoba rođena sa reproduktivnom ili anatomijom polnih organa koja nije u skladu sa tipičnim definicijama muškog ili ženskog. Na primjer, novorođenče koje spolja izgleda kao djevojčica, može da ima tipično mušku unutrašnjost.

Takođe, osoba može da se rodi sa genitalijama koje izgledaju između ženskih i muških. Podaci govore da se sa ovim karakteristima rađa oko 1,7 odsto svjetske populacije. Blum je o ovom stanju govorila u podkastu "I've Got News For You". Objasnila je da je odlučila da ne mijenja svoje genitalije, ali da je morala da prođe kroz dilataciju, kako bi seksualni odnos bio manje bolan.

"Nisam imala nikakve operacije, pa sam odlučila da zadržim svoje polne žlijezde. Rođena sam bez potpuno formirane vagine, mogu da odem na operaciju da to ispravim. Ipak, ljekar mi je preporučio da ne idem na operaciju, već da prođem kroz proces koji se zove dilatacija", rekla je Blum i istakla da je proces bio neprijatan. To je procedura koja za cilje ima stvaranje vagine.

Blum nije jedina interseksualna osoba. Manekenka Hani Gebi Odiel je rođena sa testisima koji nisu spušteni, a koji su odstranjeni kada je imala deset godina. Procedura je sprovedena nakon što su ljekari zaključili da bi u budućnosti mogli da izazovu rak. Pogledajte kako Blum izgleda: